Per la polizia di Las Vegas ' Ronaldo non è imputato'

Liam Gallagher filmato mentre afferra Per la gola la fidanzata. La polizia lo interroga : “What’s the story, Liam?“, titola il Sun, facendo il verso al celebre pezzo Morning Glory. Il tabloid inglese ha pubblicato alcune immagini in cui Gallagher spintona e afferra per la gola la fidanzata Debbie Gwyther, 36 anni, lungo un corridoio del Chiltern Firehouse, locale londinese molto frequentato dai vip. La Gwyther – ex assistente personale della star 46enne – non ha sporto denuncia, sostenendo che si ...

Roma : Via Candoni - oPerazione della Polizia Locale presso il campo nomadi : Roma – E’ di questa mattina l’intervento della Polizia Locale, gruppo Marconi, presso il campo nomadi di Via Candoni. I caschi bianchi, in collaborazione con personale del commissariato San Paolo, hanno eseguito controlli in tutta l’area. Una decina di baracche in legno e ferro sono state liberate e successivamente rimosse. Su altre 15 roulotte abusive sono in corso indagini riguardo la loro provenienza. All’ interno dei moduli ...

Foggia - calci e pugni alla polizia Per liberare un gambiano arrestato : Per cercare di favorire la fuga di un cittadino gambiano appena arrestato, una cinquantina di migranti si sono scagliati con calci e pugni contro due poliziotti. Lo riferisce il Sindacato autonomo di ...

Droga : Zaia - grazie a Polizia Per oPerazione Padova - ben spesi fondi in più : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - “La giornata oggi è cominciata bene: 100 chili di Droga spazzati via, 200 mila euro di proventi illeciti tolti ai delinquenti, 9 seminatori di morte arrestati. A nome di tutta la gente per bene, grazie agli inquirenti, alla Mobile di Padova e ai colleghi di Torino, Mila

Trapani - riceve chiavetta usb contenente dell’esplosivo. Ispettore di polizia Perde tre dita : Un Ispettore di polizia della sezione di pg della Procura di Trapani, Gianni Aceto, è rimasto gravemente ferito alla mano sinistra mentre stava inserendo una chiavetta usb in un computer. La chiavetta, che secondo i primi accertamenti conteneva esplosivo, contenuta in un plico, era stata inviata a un avvocato che, insospettitosi, l’ha a sua volta consegnata alla polizia. All’agente sono saltate tre dita della mano sinistra. L'articolo ...

Servizi straordinari della Polizia Per contrastare le stragi causate al volante : Nell'ambito della iniziative tendenti ad individuare nuove strategie per limitare il grave fenomeno degli incidenti stradali, anche con conseguenze mortali, determinati da abuso di sostanze alcoliche ...

Dilagante SMS Per carta bloccata dalla Polizia Postale Per i clienti Poste : come comportarsi : Siamo al cospetto di una nuova ondata di SMS con messaggio relativo alla carta bloccata da parte della Polizia Postale? Purtroppo si. Destinatati prediletti sarebbero i possessori di un BancoPosta o di una semplice prepagata PostePay ma le vittime sarebbero anche i possessori di altri conti con istituti diversi. Per l'ennesima volta, siamo di fronte ad una nuova truffa orchestrata a dovere e pure in grado di fare proseliti. Il commissariato ...

Il capo della Polizia : "Ecco Perché i conti della polizia tornano" : Il capo della polizia Franco Gabrielli scrive una lettera al Corriere della Sera per spiegare "perché i conti della polizia tornano" analizzando i dati sugli organici. "L'organico della polizia, ...

Modica - oPerazione antidroga della Polizia : due arresti e 5 denunce : Due arresti e cinque persone denunciate: questo il risultato di una operazione antidroga condotta dagli agenti del Commissariato di Polizia di Modica con la collaborazione del reparto prevenzione ...

Diano Marina. I sommozzatori del C.N. e S. e la camera iPerbarica della Polizia di Stato al Windfestival : Si chiude oggi il Windfestival di Diano Marina, evento che ha visto come protagonisti appassionati degli sport acquatici provenienti da tutto il mondo. Anche la Polizia di Stato ha partecipato alla manifestazione, facendo arrivare per l'occasione la camera iperbarica in uso al Centro Nautico e sommozzatori di La Spezia, unico esemplare nel suo ...

Belen - folle notte a Milano : fermata dalla polizia - ecco Perché : Una notte brava per Belen a Milano. Belen, che da poco ha messo fine alla sua love story col pilota di motoGp Andrea Iannone, è stata fermata dalla polizia a Milano dopo una serata scatenata...

La Polizia Municipale nelle scuole fiorentine Per insegnare l'educazione civica e il rispetto delle regole : Obiettivo far capire ai giovani studenti anche la convivenza urbana, come lo sport, è un gioco che ha delle regole precise ed il rispetto di queste regole consente a tutti di vivere meglio ed in ...