Per il M5s il reddito di cittadinanza andrà anche alle aziende che assumono

agi

: I furbetti delle case popolari del #M5s. Il senatore #Dessì pagava 7€ al mese per una casa popolare. La vicepreside… - AlessiaMorani : I furbetti delle case popolari del #M5s. Il senatore #Dessì pagava 7€ al mese per una casa popolare. La vicepreside… - marcofurfaro : Pubblica un video di un pregiudicato legato alla ndrangheta, incontra la fascista Le Pen, si dichiara entusiasta pe… - Isa_Adinolfi : Solidarietà a #ClaudioFava, vittima di intimidazione mafiosa per il suo ruolo istituzionale. La lotta alla mafia è… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) "Ildiper noi è una misura legata alla formazione, ma al di là di creare delle persone formate e quindi appetibili per le, pensiamo di prevedere una norma per cui, nel momento in cui l'azienda va ad assumere una persona che esce daldi, trattiene per sè per un periodo ildiche doveva essere dato alla persona. Questa è una misura che agevola le assunzioni". Lo ha detto a Sky Tg24 il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, a proposito deldi. Quanto alla nota di aggiornamento del Def, "non pensiamo assolutamente a modifiche dei numeri del Def, che tra l'altro domani arrivaCamere. Il Def sarà quello che abbiamo annunciato negli scorsi giorni". "Lo spread - ha continuato Patuanelli - dal giorno dopo l'annuncio ...