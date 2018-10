Per il M5s il reddito di cittadinanza andrà anche alle aziende che assumono : "Il reddito di cittadinanza per noi è una misura legata alla formazione, ma al di là di creare delle persone formate e quindi appetibili per le aziende, pensiamo di prevedere una norma per cui, nel momento in cui l'azienda va ad assumere una persona che esce dal reddito di cittadinanza, trattiene per sè per un periodo il reddito di cittadinanza che doveva essere dato alla persona. Questa è una misura che ...

Bonafede : "Firmato l'autorizzazione a procedere Per Grillo e Salvini"/ Ultime notizie M5s - "coerenza è valore" : Bonafede: "Firmato l'autorizzazione a procedere per Grillo e Salvini". Ultime notizie M5s, il ministro della Giustizia su Facebook, "coerenza è valore"

Incontro Musumeci zootecnia. Pagana - M5S - : Troppi errori Per le agromisure : ... esercitando e svolgendo con responsabilità le mie funzioni di indirizzo e controllo, seguendo l'indicazione di chi, in silenzio e con dignità, vive questo mondo, garantendone la vita, preservando il ...

Tunnel del Brennero - cos'è e a cosa serve/ Pronto nel 2026 ma Per Toninelli è già attivo : mai piaciuto al M5s : Tunnel del Brennero, cos'è e a cosa serve il progetto attualmente un cantiere e che sarà Pronto non prima del 2026: opera strategica per l'Italia che non piace al M5s.

SONDAGGI POLITICI/ Caos Manovra - Per il 44% debito pubblico aumenterà nonostante il Governo Lega-M5s : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: bene il Governo, Lega sopra il 30% ma perde un punto in una settimana. Scende M5s, male Berlusconi: sempre più divisa la Sinistra

Sondaggi - così la Lega “sostituisce” Fi : nel Nord-Est prende un voto su 2. M5s Perde colpi al Centro-Nord - ma resiste al Sud : I partiti di governo nell’ultima settimana hanno sofferto un po’, dice un Sondaggio di ieri, ma resta la loro base del 60 per cento di consenso virtuale. Un gradimento che cambia ulteriormente la geografia elettorale dell’Italia. Un’altra metamorfosi rispetto a quella già emersa con le elezioni politiche del 4 marzo. Secondo un’analisi di Ipsos per il Corriere della Sera, infatti, la Lega (che ha più che raddoppiato ...

Perché Lega e M5S vogliono rovesciare l’ordine politico europeo : Per il ministro dell’Economia e delle Finanze la Nadef prefigura una legge finanziaria che sarà «coraggiosa e responsabile. Tuttavia, tra gli economisti (così come riportato anche da questo giornale), sono in molti ad avere dubbi sulle previsioni avanzate in quella Nota...

Onorevoli M5s spremuti : duemila euro Per l'evento Rivolta contro Casaleggio : Il quinto raduno del popolo grillino, il primo come forza di governo, apre uno scontro, senza precedenti, tra gruppo parlamentare, attivisti e capi del M5s.Dal 20 al 21 ottobre, al Circo Massimo di Roma, Luigi di Maio, Davide Casaleggio e Giuseppe Conte chiameranno a raccolta la base pentastellata per l'evento Italia 5 stelle. La vigilia dell'appuntamento romano è, però, segnata dalle polemiche. Tra Montecitorio e Palazzo Madama sta montando la ...

SPerlonga - il M5S torna sulla pista ciclabile : "Non se ne parla ma il problema Persiste" : La cronaca locale riferì di un'inchiesta avviata, in proposito, dalla Procura di Latina, di cui non si è mai saputo l'esito. I pessimi risultati dell'intera operazione di trasformazione del corso ...

Sondaggio Swg Per il TgLa7 di Enrico Mentana : giù Lega e M5s - crescono Pd e Forza Italia : Morti e sepolti? Macchè... E' bastata una settimana di polemiche roventi, attacchi dall'Europa, spread alle stelle e Borsa in picchiata, per far rialzare la testa ai piddini . Che hanno strillato e ...

Sondaggi - Lega e M5s in calo : Salvini Perde 1 - 2 punti - Di Maio lo 0 - 8. Crescono il Pd (+1 - 5%) e Forza Italia (+1%) : I partiti di governo in leggero calo, il Pd e Forza Italia in leggera ripresa. È questo il quadro emerso dal Sondaggio odierno di Swg per La7 per quanto riguarda le intenzioni di voto degli Italiani. Se confrontati ai dati raccolti il primo di ottobre, a distanza di una settimana sia la Lega che il Movimento 5 stelle perdono consenso: il partito di Salvini fa registrare un calo di 1,2% (dal 32,2% al 31%): si tratta di una flessione in negativo ...

SONDAGGI POLITICI/ Manovra Lega-M5s - solo il 28% crede che aiuterà Per davvero i disoccupati : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: vola il Governo, Lega sopra il 30% stacca il M5s al 28,8%. Male Berlusconi, sempre più divisa la Sinistra

Lega-M5S - panico in FI Per le prove di alleanza : dove e quando i due partiti andranno al voto assieme : L'orizzonte temporale non è quello delle amministrative che si terranno a cavallo tra la fine del 2018 e la primavera del 2019 . Troppo presto perchè la Lega possa strutturarsi sul territorio in modo ...

Usava l'auto blu Per andare a prendere la figlia a scuola : indagata a Torino l'ex consigliera M5s Montalbano : Il fatto risale al novembre 2017. L'ipotesi di reato è il peculato. La politica: 'Sono molto tranquilla e attendo di essere ascoltata dal magistrato'