Per ' Bottiglie aperte' a Milano 5mila persone | +25%

Cardi B. - la sexy rapPer lancia una sedia e due bottiglie contro due bariste in preda alla gelosia : arrestata : Guai in vista per Cardi B. La giovane rapper è finita in manette dopo aver scatenato una rissa in uno strip club del distretto di Queens, a New York. La notizia l’ha data l’informatissimo Tmz, secondo cui Cardi stava assistendo ad un esibizione del marito Offset insieme al suo gruppo, i Migos, quando, in preda alla gelosia, si è scagliata con il supporto del suo entourage contro due bariste del locale, lanciandogli contro una sedia, ...

7 e 8 ottobre a Milano Bottiglie APerte - tra innovazione e design : Roma, 20 set., askanews, - Il 7 e l'8 ottobre a Milano va in scena la settima edizione di Bottiglie Aperte, evento di apertura e appuntamento per gli operatori di settore della Milano Wine Week, che ...

Perugia - furti in casa : la bottiglietta d'acqua galeotta è il nuovo stratagemma dei ladri : Per compiere un furto all'interno di un'abitazione è sufficiente una bottiglietta di mezzo litro d'acqua. Ad alcuni la notizia potra' forse apparire strana, ma è la realta'. La bottiglietta può essere infatti fondamentale per i ladri soprattutto in quelle abitazioni con le semplici serrature con scocco. I malintenzionati, togliendo l'acqua all'interno, possono trasformare il recipiente in una lastra elastica che andra' ad essere impiegata in ...

Meno plastica e più riciclo Per le bottiglie : Nel giorno in cui il Parlamento europeo chiede di vietare le plastiche ossidegradabili e le microplastiche nei cosmetici, di migliorare la qualità delle plastiche riciclate e di incentivare la ...

Nel paese malato di polmonite in coda Per le bottiglie d'acqua : A Montichiari che - "forte" dei suoi 26 casi di polmonite batterica - è in testa alla contagiosa epidemia "bresciana", ci sono tre supermercati ma neppure una bottiglia di acqua minerale. Né liscia, né gassata, né Ferrarelle. Neanche fossimo in tempo di guerra. La fila è lunghissima davanti ai bancali delle bottiglie di plastica. Ma è una coda inutile. Sold out. Come l'ultimo romanzo dell'immarcescibile Aldo Busi che a Montichiari abita da ...

Bottiglie - lattine e bastoni Per i selfie al bando : ecco il piano sicurezza Per il Papa : Approfondimenti Palermo in fermento per Papa Francesco: palco in costruzione e 500 pullman prenotati 5 settembre 2018 Papa Francesco a Palermo, mezza città chiude al traffico: 'Usate i mezzi pubblici' ...

Biglietti in prevendita Per il tour dei Subsonica nel 2019 Per 8 anticipato dal singolo Bottiglie Rotte (audio e testo) : Il tour dei Subsonica arriva finalmente a poco più di un mese dal rilascio del nuovo disco di inediti. Samuel, Boosta, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio sono quindi pronti per tornare sui palchi dei maggiori palasport italiani per portare la musica di 8, che hanno voluto anticipare con il singolo Bottiglie Rotte. Aperto il loro studio di registrazione sui Navigli con la diretta trasmessa sulla pagina Facebook di Postepay, i ragazzi del ...

Ambiente : PepsiCo punta al 50% di plastica riciclata Per le bottiglie entro il 2030 in tutta l’UE : PepsiCo ha annunciato oggi il suo obiettivo di raggiungere l’uso del 50% di plastica riciclata (rPET) nelle sue bottiglie entro il 2030 in tutta l’Unione Europea, con uno step intermedio del 45% entro il 2025. Così facendo, l’azienda aumenterà di oltre tre volte la quantità di plastica riciclata utilizzata, che equivale a più di 50.000[1] tonnellate di rPET. L’annuncio arriva a supporto della campagna di impegni su base volontaria lanciata dalla ...

Perché le bottiglie di vino hanno il fondo concavo. Quasi nessuno lo sa - vi stupirà : Il vino si consuma solo in Italia e Francia? Niente di più falso. A confermalo è un recente studio americano che evidenzia come, per la prima volta, sia avvenuto il sorpasso del vino in sfavore della birra negli Stati Uniti. A fare i conti di pinte e boccali è, appunto, il gruppo Beer Institute, secondo le cui statistiche i bevitori americani hanno scelto la birra solo nel 49,7% dei casi nel 2017, contro il 60,8% della metà degli anni Novanta. ...

Alassio : obbligo di 'sacchetto e bottiglietta Per il cane' : Obbligatorio il sacchetto e la bottiglietta per chi accompagna il proprio cane in passeggiata, ad Alassio. A Savona e a Celle Ligure l'ordinanza era già in vigore, ed ora è stata estesa anche ad ...