Pensioni | stop adeguamenti ad aspettativa di vita dopo il 2019

Pensioni - Governo punta ai '62+38 secchi' e dice stop a Quota 41 : Il superamento della Legge Fornero con la misura Quota 100 e non solo, contenuta nella prossima manovra finanziaria, rappresenta una delle questioni più importanti sul fronte politico. Tuttavia, la riforma Pensioni che sara' varata dal Governo Lega-M5S presenta ancora dei punti oscuri, in relazione alle coperture economiche che saranno disponibili. A fronte di una Quota 100 che dovrebbe prevedere il doppio vincolo legato ai 62 anni di eta' ...

Pensioni - Salvini assicura : ‘Stop legge Fornero senza penalizzazioni e paletti’ : Ancora una volta è il vicepremier leghista Matteo Salvini a tentare di rassicurare gli italiani interessati al superamento della riforma delle Pensioni targata Fornero, che fu varata ormai sette anni fa dal Governo Monti sostenuto da una maggioranza parlamentare di larghe intese che andava dal Partito democratico allora guidato da Pierluigi Bersani a Forza Italia sempre presieduta da Silvio Berlusconi. “Stop legge Fornero – ha scritto oggi il ...

Pensioni - Quota 100 befferebbe i precoci : probabile stop aspettativa di vita : I lavoratori precoci e tutti coloro che hanno alle spalle 41 anni di contributi [VIDEO] al momento sono delusi, per loro la Quota 100 a partire dai 62 anni d’eta' e 38 di contributi, non solo non serve a nulla, perché non li condurra' alla pensione, ma rischia di divenire una vera e propria beffa nei loro confronti. Quota 100, si ipotizzano due paletti: 62 anni di eta' e 38 di contributi, fuori i precoci Il paradosso, dicono i lavoratori precoci ...

Pensioni : niente Quota 41 a partire dal prossimo anno e stop all'adeguamento di 5 mesi : Non solo Quota 100. Allo studio dell'esecutivo anche il blocco dell'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita che a partire dal 2019 causerà l'ulteriore aumento di cinque mesi sull'età pensionabile; una vera e propria batosta per quei lavoratori che potranno richiedere la quiescenza a partire dal prossimo anno. Governo al lavoro sulla Quota 100 Come ormai tanti sanno, il nuovo Governo Conte sta studiando le misure da inserire nella nuova ...

Manovra - l'ultima carta di Tria : se non c'è la crescita stop a reddito e Pensioni : Più che su un sentiero stretto, come usava dire il suo predecessore Pier Carlo Padoan, Giovanni Tria sta camminando su una fune. Ieri, a tarda sera, il ministro dell'Economia, rientrato ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 con doppio paletto. Stop ad aspettativa di vita (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 100 con doppio paletto. Stop aspettativa di vita. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali

Pensioni - Salvini su Facebook : ‘Stop alla Fornero - dalle parole ai fatti’ (VIDEO) : Il vicepremier leghista, Matteo Salvini, rilancia oggi su Facebook l’impegno del governo gialloverde sulla riforma delle Pensioni e, in particolare, sul superamento della legge Fornero con l’introduzione della quota 100 a partire dai 62 anni. Proprio come annunciato nei giorni scorsi in tv nel corso di un’intervista rilasciata a Bruno Vespa, su Rai Uno. Nei piani dell’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte, come previsto nel contratto di ...

Pensioni - strada stretta quota 100.Treu - stop anticipate : econdo i calcoli Inps il ripristino della pensione di anzianita' con la quota 100 e un'eta' minima di 64 anni costerebbe nel 2018 4,6 miliardi. 2 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

"Non si taglia il frutto del lavoro" Pensioni - la Lega stoppa Di Maio : La Lega risponde ufficialmente a Luigi Di Maio sul tema del taglio delle cosiddette Pensioni d'oro. Il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, esponente della Lega, afferma ad Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it

Pensioni flessibili : possibile stop a Q100 e uscite anticipate in LdB2019 : Arriva un'importante aggiornamento in merito al superamento della legge Fornero ed alle misure che il Governo intende attuare con la prossima legge di bilancio 2019. Secondo quanto riportato oggi dal sito Affari Italiani, l'esecutivo starebbe infatti per rinunciare all'avvio della flessibilita' previdenziale [VIDEO] con la nuova Manovra, per rimandare il provvedimento al prossimo anno. Il quotidiano digitale spiega di aver raccolto tali ...

Pensioni d'oro : Salvini contro il ricalcolo - pronto allo stop : Dopo la dura critica arrivata dalle pagine del quotidiano Il Foglio da parte dell'ex Ministro del Lavoro Roberto Maroni, anche dal leader della Lega Matteo Salvini sembra trapelare contrarieta' sul disegno di legge che mira a ricalcolare gli assegni superiori alle 4mila euro al mese. Il malcontento espresso all'interno del Carroccio sarebbe quindi arrivato ad un punto di non ritorno, visto che l'impianto normativo andrebbe a discapito della ...

Riforma Pensioni 2018/ Salvini 'stoppa' legge anti-assegni d'oro : "serve correttivo" (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 19 agosto. Le parole di Giuliano Cazzola su Quota 100 e le scelte del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali