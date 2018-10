Pensioni | quota 100 difesa dal governo | ' Indietro non si torna'

Pensioni - su Quota 100 molte voci e (per ora) nessuna certezza : Non si conosce il testo della misura relativa a "Quota 100" che sarà nella Legge di Bilancio 2019, e quindi si possono fare...

Pensioni - Fornero su Quota100 : 'Salvini ha una coscienza?' - Di Maio attacca Bankitalia : Le ultime notizie di oggi, mercoledì 10 ottobre, in merito alla riforma Pensioni, si riferiscono al botta e risposta piuttosto piccato che ha visto protagonisti Luigi Di Maio e Matteo Salvini da una parte e Bankitalia e l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, dall'altra. La definizione della nuova misura di Quota 100 continua a suscitare polemiche da parte di chi ritiene che il nuovo provvedimento mettera' a rischio la stabilita' del sistema ...

Pensioni e LdB2019 - Ministro Tria su Quota 100 : 'Misure in parte da sperimentare' : Nuovi aggiornamenti in campo previdenziale arrivano dai tecnici e dalle istituzioni economiche. Questa mattina si è infatti registrato l'intervento del Ministro dell'Economia Tria, che ha commentato in Parlamento l'avvio della Quota 100 [VIDEO], sottolineando l'intento del Governo e delineandone i risvolti nel breve e lungo termine. Nel frattempo si è registrato anche l'intervento di diverse istituzioni nazionali e internazionali sull'argomento, ...

Pensioni anticipate - Salvini conferma : ‘Non ci sarà quota 41 nel 2019’ : Il Vicepremier Matteo Salvini lodando la manovra previdenziale che ha in serbo il Governo ha dichiara: Manderemo in pensione quasi 400 mila persone, ma non ci sara' quota 41 nel 2019 [VIDEO], non abbiamo la bacchetta magica e non possiamo mandare in pensione subito tutti. Riforma Pensioni, quota 100 confermata: cattive notizie per i precoci Chiaro dunque il messaggio rivolto a tutti coloro precoci e quarantunisti in primis che si stavano ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 non convince le imprese (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 10 ottobre. Quota 100 non sembra convincere le imprese. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Salvini : nessuno ci fermerà sulla Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Salvini: nessuno ci fermerà sulla Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 ottobre

Pensioni - Bankitalia : «Non si smonti la Fornero». Salvini : «Nessuno ci fermerà» Lo spread arriva a 315 punti Le quotazioni in tempo reale : Anche il Fmi taglia le stime del Pil in Italia: +1,2 per cento nel 2018 e +1 per cento nel 2019. E sulle Pensioni è d’accordo con la Banca d’Italia: «Preservare la Fornero». Conte: «Confidiamo in una crescita superiore». Salvini: «Andiamo avanti tranquilli»

Pensioni - la quota 100 è "a tempo determinato" : la riforma spiegata bene : Flessibilità previdenziale a tempo: la novità del giorno sulle Pensioni arriva dal ministro dell'Economia. Tria in audizione...

Pensioni - come funziona la quota 100 e quando si potrà lasciare il lavoro in anticipo : Ultime novità sulle Pensioni: il superamento della legge Fornero verrà confermato dalla legge di bilancio, ma per ora restano alcuni dubbi sulle modalità. Quasi certa l'introduzione della quota 100, così come sembra sicuro il rinvio della quota 41. Incertezza anche sulle tempistiche: il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, fa sapere che le misure previste potrebbero essere modificate l'anno prossimo.Continua a leggere

RIFORMA Pensioni 2018/ Per i sindacati Quota 100 non basta (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Per i sindacati Quota 100 non basta. Si prepara una piattaforma unitaria sul Def. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali. Cgil, Cisl e Uil hanno fatto un punto sulla Nota di aggiornamento del Def e complessivamente non è emerso un giudizio positivo. I sindacati confederali hanno quindi deciso di mettere a punto una piattaforma unitaria, a partire da lavoro, fisco e PENSIONI, da ...

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Dagli Attuari spinta a rivedere la Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Dagli Attuari spinta a rivedere la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali

Pensioni - salta la quota 41 e cambia la quota 100 : ecco chi potrà lasciare il lavoro in anticipo : Pochissime certezze su ciò che il governo M5s-Lega farà in tema di Pensioni con la prossima legge di bilancio. Ancora da...

Pensioni : quota 100 non è soltanto 62 anni e 38 di contributi - parola di Salvini : Matteo Salvini è tornato a parlare della riforma Pensioni nella giornata di ieri, in occasione dell'intervista rilasciata a Rtl nello spazio Non Stop News. Rispondendo alle domande poste dal conduttore della trasmissione radiofonica, il vicepremier si è detto felice di quanto fatto fino ad ora dal governo, citando tra le altre cose il superamento della legge Fornero attraverso la quota 100. Sul nuovo strumento previdenziale che dovrebbe partire ...