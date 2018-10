Pensioni | il governo vuole prorogare Opzione donna | cos’è e come funziona

Pensioni - il governo sta lavorando ad una nuova ipotesi : Il piano è quello di detassare le Pensioni al sud così da rimettere in moto l'economia. Intanto sulla Quota 100 il governo...

Pensioni - nel Def il governo elogia la Fornero : Le nuove Pensioni di anzianità 2019 saranno permanenti o sperimentali? L'etichetta “quota 100” varrà anche negli anni a venire o subirà un monitoraggio stretto, magari per limitarla a...

Pensioni - quota 100 difesa dal governo : 'Indietro non si torna' : quota 100 è la misura voluta dal governo per superare l'attuale riforma Pensioni Fornero. Nella giornata di ieri sono arrivate le critiche di Bankitalia, che ha chiesto di non tornare indietro sulla legge Fornero. Tramite le parole del vicedirettore generale Luigi Federico Signorini, l'istituto italiano ha sottolineato che nella stessa nota di aggiornamento al Def Documento di economia e finanza sia evidenziato come le ultime riforme ...

Pensioni - il governo vuole congelare gli assegni alti dal 2019 : Il taglio delle Pensioni d'oro è ormai alle porte. Dopo il varo del Def, il governo pensa già ad accelerare sul fronte delle sforbiciate sugli assegni sopra i 4500 euro netti. Di fatto il vicepremier Luigi Di Maio da qualche settimana annuncia i tagli agli assegni che dovrebbero scattare dall'1 gennaio 2019. Ma attenzione: c'è una novità sulle sforbiciate. A quanto pare l'esecutivo vuole anche bloccare la rivalutazione degli assegni legata al ...

Pensioni - Salvini : 'Governo non ha bacchetta magica' - ipotesi divieto cumulo contributivo : Le ultime notizie riguardanti le Pensioni ad oggi, martedì 9 ottobre, riguardano, naturalmente, la definizione delle misure che verranno inserite, in tema previdenziale, nella prossima Legge di Bilancio 2019. Tramontata l'ipotesi relativa alla Quota 41 a prescindere dall'eta' anagrafica, le speranze di poter accedere alla pensione restano ancorate alla Quota 100: i sette miliardi stanziati per il primo step del superamento della Legge Fornero ...

Pensioni - Brambilla su Quota 100 : ‘La gente pensa all’immediato - il Governo alle elezioni’ : La riforma Pensioni che il Governo gialloverde intende includere nella Legge di Bilancio 2019 non piace all’economista leghista, Alberto Brambilla. In un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Giornale’, Brambilla ritiene che l’Italia non abbia bisogno di altra assistenza e di altra spesa sociale. Se mandiamo in pensione 300mila persone in più in un anno – ha sottolineato l’economista – il ...

Pensioni - Governo verso Quota 100 'secca' nel 2019 ma sarà vietato 'arrotondare' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi, lunedì 8 ottobre, riguardano, naturalmente, le ipotesi legate a Quota 100 e ai possibili paletti che verranno imposti dal Governo gialloverde. Il limite di spesa /7 miliardi non deve essere oltrepassato ed ecco perché occorre mettere in campo una strategia che possa risultare efficace affinché tale soglia non venga oltrepassata. L'esecutivo Lega-M5S starebbe studiando l'introduzione del divieto di ...

Quota 100 Pensioni e turn over : come il governo vuole assumere 2 giovani ogni pensionato : Lo spiega il vicepresidente del Consiglio e ministro del lavoro Luigi Di Maio: "Proveremo ad assicurare un ricambio generazionale nelle imprese, permettendo a quelle partecipate dallo Stato di assumere due giovani per ogni impiegato che viene mandato in pensione grazie ai nuovi meccanismi che entreranno in vigore".Continua a leggere

Pensioni - Governo punta ai '62+38 secchi' e dice stop a Quota 41 : Il superamento della Legge Fornero con la misura Quota 100 e non solo, contenuta nella prossima manovra finanziaria, rappresenta una delle questioni più importanti sul fronte politico. Tuttavia, la riforma Pensioni che sara' varata dal Governo Lega-M5S presenta ancora dei punti oscuri, in relazione alle coperture economiche che saranno disponibili. A fronte di una Quota 100 che dovrebbe prevedere il doppio vincolo legato ai 62 anni di eta' ...

Pensioni - dal 2019 si va con 38 anni e senza tagli : il Governo conferma : Dal prossimo anno si potrà andare in pensione grazie alla quota 100, misura di uscita anticipata certa con l’approvazione del Def al 2.4%. La quota 100 sarà, come ha confermato sia Salvini quanto il sottosegretario al Ministero del Lavoro Durigon, senza tagli. Nessun ricalcolo col contributivo dal '96, e nessun taglio dell’1.5% per ogni anno di anticipo rispetto alla legge Fornero. Vediamo dunque chi potrà accedervi e le prime reazioni. Quota ...

Ue boccia la manovra di governo|Il testo «L’Italia rispetti le regole e gli impegni» Pensioni - welfare - fisco : le cifre del def : I commissari Moscovici e Dombrovskis replicano alla nota del ministro Tria: «La legge di bilancio sia in conformità con le regole fiscali comuni».