Pensioni | Fornero su Quota100 | ' Salvini ha una coscienza?' | Di Maio attacca Bankitalia

Pensioni - Salvini : ‘Sulla legge Fornero non ci ferma nessuno - lavoro per i giovani’ : Sulla stessa lunghezza d’onda i leader della Lega e del Movimento 5 Stelle in materia di riforma delle Pensioni. Mentre si avvicina il momento della presentazione della legge di Bilancio 2019 i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, tornano a ribadire la posizione del governo Conte in materia previdenziale e in particolare sul superamento della tanto contestata legge Fornero, uno dei punti del contratto gialloverde. Sulla riforma della ...

Altolà di Bankitalia su conti e Pensioni. Di Maio : 'Se volete mantenere la Fornero candidatevi' : Fmi, Banca d'Italia e Corte dei conti esprimono perplessità sulla manovra che 'pesa sulle famiglie e sul risparmio'. Savona in serata ammette che con lo spread sopra i 400 qualcosa bisogna cambiare. ...

Bankitalia : non si torni indietro su Pensioni | Salvini : sulla Fornero non ci ferma nessuno | Savona : se sfugge spread - la manovra cambia : Giornata di audizioni sul Def elaborato dall'esecutivo. Per il presidente della Corte di Conti "il quadro macroeconomico programmatico appare ottimistico". Per Di Maio "se Bankitalia vuole un governo che non tocchi la Fornero, la prossima volta si presenti alle elezioni con questo programma"

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Salvini : nessuno ci fermerà sulla Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Salvini: nessuno ci fermerà sulla Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 ottobre(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:56:00 GMT)

Pensioni - Bankitalia : «Non si smonti la Fornero». Salvini : «Nessuno ci fermerà» Lo spread arriva a 315 punti Le quotazioni in tempo reale : Anche il Fmi taglia le stime del Pil in Italia: +1,2 per cento nel 2018 e +1 per cento nel 2019. E sulle Pensioni è d’accordo con la Banca d’Italia: «Preservare la Fornero». Conte: «Confidiamo in una crescita superiore». Salvini: «Andiamo avanti tranquilli»

Pensioni - Di Maio contro Bankitalia : "Se vuole la legge Fornero si presenti alle elezioni" : Attacco del vicepremier dopo le valutazioni espresse dalla Banca d'Italia in Parlamento sugli obiettivi delineati con la Nota di aggiornamento al Def

Bankitalia : non si torni indietro su Pensioni Salvini : sulla Fornero non ci ferma nessuno : Il vicedirettore Luigi Federico Signorini inoltre specifica che "nelle coperture della Manovra bisognerà evitare che a misure espansive permanenti facciano fronte anticipi di entrate, coperture temporanee o clausole di incerta applicazione".

Pensioni - Bankitalia : «Non si smonti la Fornero». E sul Def : «Dalla manovra crescita modesta» : Anche il Fmi taglia le stime del pil in Italia: +1,2% nel 2018 e +1% nel 2019. E sulle Pensioni è d’accordo con la Banca d’Italia: «Preservare la Fornero». Conte: «Previsioni da rivedere, confidiamo in una crescita superiore»

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Dagli Attuari spinta a rivedere la Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Dagli Attuari spinta a rivedere la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:07:00 GMT)