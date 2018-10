Pensioni | Di Maio | ‘Sulla Fornero indietro non si torna’ | incontro su Opzione

Pensioni - Fornero su Quota100 : 'Salvini ha una coscienza?' - Di Maio attacca Bankitalia : Le ultime notizie di oggi, mercoledì 10 ottobre, in merito alla riforma Pensioni, si riferiscono al botta e risposta piuttosto piccato che ha visto protagonisti Luigi Di Maio e Matteo Salvini da una parte e Bankitalia e l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, dall'altra. La definizione della nuova misura di Quota 100 continua a suscitare polemiche da parte di chi ritiene che il nuovo provvedimento mettera' a rischio la stabilita' del sistema ...

Bankitalia : «Dalla manovra effetti modesti - spread pesa su famiglie e risparmio. Sulle Pensioni non tornare indietro». Di Maio : «Si presenti alle elezioni» : «L'aumento dei trasferimenti correnti» per reddito di cittadinanza e pensioni «così come gli sgravi fiscali, tendono ad avere effetti congiunturali modesti e...

Pensioni e lavoro - Italia verso il baratro : ‘Salvini e Di Maio si fermino’ : Dall’opposizione continuano le dure critiche sugli ultimi aggiornamenti della legge di bilancio, in materia di Pensioni e lavoro. Alessia Rotta, Parlamentare del PD, afferma: “Salvini e Di Maio in pieno delirio di onnipotenza stanno portando il Paese nel baratro. Se i nostri titoli diventeranno spazzatura chi comprerà il debito per pagare stipendi e Pensioni? Se vogliono bene all’Italia si fermino. Stanno scherzando col ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Di Maio annuncia congelamento degli assegni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Di Maio annuncia congelamento degli assegni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 ottobre(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 17:56:00 GMT)

Pensioni - Di Maio alla Fornero : 'Non prendo lezioni da lei' - ma è scontro con l'Europa : La Nota di aggiornamento al Def con il rapporto deficit-Pil al 2,4 per cento ha suscitato l'immediata reazione dell'Europa, com'era ampiamente prevedibile. Il presidente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker ha ufficialmente aperto la crisi tra l'Europa e l'Italia, affermando che il nostro Paese non può godere di trattamenti speciali che, se concessi a tutti, porterebbero alla fine dell'euro. Addio reddito di cittadinanza e addio ...

Pensioni - Di Maio : ‘Ufficiale - minime a 780 euro’ - Quota100 e Opzione donna in manovra : Nessun passo indietro dal Governo Conte, almeno per il momento, sull’aumento delle Pensioni minime in legge di Bilancio 2019. Parte delle risorse necessarie dovrebbero essere recuperate dal tagli agli assegni d’oro previsto da un Ddl M5S-Lega il cui esame è gia' iniziato in commissione Lavoro alla Camera. [VIDEO] A ribadire la linea dell’Esecutivo in materia previdenziale sono in questi giorni i leader della Lega, Matteo Salvini e del Movimento ...

Pensioni - Di Maio dopo vertice a Palazzo Chigi : ‘Superamento Fornero - non si arretra' : vertice a Palazzo Chigi sulla legge di Bilancio 2019, i ministri del Governo Conte hanno fatto il punto della situazione sulle misure da introdurre nella manovra: dalla riforma delle Pensioni al reddito di cittadinanza, dalla riduzione della pressione fiscale ai fondi per risarcire i truffati delle banche. Nessun passo indietro da parte dell’esecutivo, ci saranno in buona parte le misure annunciate nei giorni scorsi, che gia' di fatto erano ...

Pensioni - Governo lancia la sfida su Quota 100 : Elsa Fornero 'Di Maio deve studiare' : Le ultime notizie relative alle Pensioni riguardano i lavori del Governo Conte in merito alla definizione della nuova misura di Quota 100 che verra' inserita all'interno della Legge di Bilancio 2019. Una riforma Pensioni che 'preoccupa' non poco l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, che, all'indomani dei proclami di vittoria dei due leader di maggioranza, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, attacca duramente l'operato dell'esecutivo. D'altro ...

Pensioni anticipate : Di Maio dice sì a Opzione Donna - news esodati e quota 41 : Il Ministro del Lavoro Luigi di Maio, lo scorso 29 settembre, ha rassicurato una delegazione dei Gruppi Uniti, sulle Pensioni anticipate per esodati, quota 41 e Opzione Donna. Ha affermato che le misure saranno inserite nella prossima Legge di Bilancio. Su Opzione Donna, il vicepremier ha detto una cosa ben precisa: è già stata inviata al Mef come rifinanziata, e il Governo non la mette in discussione. Le lavoratrici si aspettano chr ...

Pensioni - Di Maio assicura : ‘Proroga OpzioneDonna nella legge di Bilancio 2019’ : Nell’ambito della riforma delle Pensioni su cui sta lavorando il Governo Conte c’è anche la proroga della regime sperimentale di Opzione donna per la pensione anticipata delle lavoratrici a 57 anni per le dipendenti e a 58 anni per le autonome. Sul punto parole di chiarezza sono arrivate ieri dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio M5S nel corso di una discussione con i “lavoratori uniti” scesi ieri in piazza a ...