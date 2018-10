Pelonzi-Gregori | bene rinvio Congestion charge

romadailynews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Roma – “Detto cio’, il trasporto pubblico capitolino e’ al collasso e questa amministrazione non sa cosa fare. A Roma abbiamo un’altra emergenza oltre quella dei rifiuti. Pertanto anche alla luce dei fatti accaduti ieri mattina su RomaMetropolitane e la situazione di Atac, ribadiamo che la prima necessita’ e’ quella di avere una citta’ dove ci siano infrastrutture adeguate e mezzi pubblici funzionanti, prima di agire su qualsivoglia altro progetto, e sopratutto senza chiedere ulteriori tasse ai romani”. “Da settimane chiediamo di sapere che fine abbiano fatto gli oltre 400 mln dati dal precedente governo a Roma per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle metro A e B senza ottenere alcuna risposta. È inutile che il presidente Stefano L’Assessore Meleo e la sindaca Raggi si ostinino, prendano atto delle ...