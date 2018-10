Pd | Zingaretti | “Renzi poco credibile? Lo dicono gli italiani | partito dei capi è fallito”

fanpage

: ?? #Zingaretti: 'Renzi candidato poco credibile? Lo dicono gli italiani' - repubblica : ?? #Zingaretti: 'Renzi candidato poco credibile? Lo dicono gli italiani' - GHERARDIMAURO1 : RT @Corriere: Zingaretti contro Renzi: «Poco credibile? Non lo dico io, ma gli italiani» - silvermelluso : RT @AlessiaMorani: Il #Pd va in piazza e chiede unità. #Zingaretti va in TV e attacca #Renzi. Questo è il congresso che ci aspetta? Basta f… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Il presidente del Lazio Nicola, in corsa per la segreteria del Pd, ha detto che se Renzi si candidasse avrebbe un problema di "credibilità": "Non lo dico io ma i cittadini della Repubblica Italiana. Non possiamo negare che negli ultimi 5 anni, al netto delle Europee, abbiamo visto il Pd perdere voti, e questo non inizia solo nell'ultima legislatura".