Pd - Martina : 'Direzione nazionale al 50% dai territori - stop correnti' : 'I gruppi dirigenti futuri del Pd devono essere costituiti almeno dalla metà dai territori : la direzione nazionale sia fatta per il 50 per cento da amministratori di circolo e dirigenti locali, ...

Martina e Andrew in vacanza insieme dopo Temptation : avvistati in direzione Ibiza : I colpi di scena non mancano neppure dopo la fine di Temptation Island. Nel corso dell'ultima puntata di questa settimana, abbiamo assistito all'addio tra Martina e Gianpaolo dopo il falò di confronto. I due hanno deciso di interrompere la relazione, complice anche l'avvicinamento della ragazza al tentatore Andrew. Tra i due c'è stato un intenso bacio che ha fatto capire a Martina che ormai la storia d'amore con il suo fidanzato storico era ...