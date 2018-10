Pd | il 30enne candidato alla segreteria | “Toccato nervo scoperto nel partito Mi accusano

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Drottamazione all’azzeriamo tutto perché “è tempo per noi di una vera rivoluzione”. Dario Corallo, 30 anni, nellanazionale dei Giovani democratici dal 2016, è il nuovoalle primarie deldemocratico. “Potrà sembrarvi uno scherzo, ma non lo è. Mi candido alle primarie Pd”, è l’annuncio sul suo profilo facebook che in meno di 24 ore ha conquistato l’attenzione dei media e oltre 400 mail e messaggi di adesione. Una candidatura di rottura in unin cui “le riunioni rimangono nelle sezioni, non c’è un’ascesa delle nostre idee ai piani alti. Non si ascolta la base ma non puoi farne a meno. Così ti mandano a pulire i parchi. Eppure siamo l’orecchio a terra che traduce la realtà a chi ha la rappresentanza. Se non rompi questo schema, prendi il 18%”, dice Corallo. Che è il quintodopo l’annuncio di Francesco Boccia, la discesa in campo di ...