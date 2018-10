Paul Wesley da preda a predatore in Tell Me a Story | promo e foto a pochi giorni dal

Paul Wesley fa una sorpresa a Nina Dobrev e la reazione dell’attrice è adorabile : Una emozionante reunion The post Paul Wesley fa una sorpresa a Nina Dobrev e la reazione dell’attrice è adorabile appeared first on News Mtv Italia.

Nina Dobrev lascia tutto per Paul Wesley e il video della reunion diventa virale : Colpo di scena sul set di Farm dove Nina Dobrev lascia tutto per Paul Wesley. Tranquilli, non è il lieto fine che tutti si aspettavano né sul set di The Vampire Diaries per Stefan ed Elena e né nella vita privata dove i due, al momento, sono single o quasi. Nina Dobrev tiene sempre il riserbo sulla sua vita privata e non mostra volentieri i suoi presunti flirt sui social e lo stesso fa Paul Wesley che, dopo l'addio a Phoebe Tonkin, sembra ...

Michael Raymond-James in Tell Me a Story al fianco di Paul Wesley : annunciati nuovi arrivi nella serie di Kevin Williamson : Il primo trailer di Tell Me a Story è stato già pubblicato nei giorni ma, a quanto pare, Paul Wesley e il cast della serie avranno presto a che fare con una serie di new entry nella serie a cominciare da Michael Raymond-James, l'amato personaggio di Once Upon a Time. La serie firmata da Kevin Williamson accoglierà nuovi membri del cast a partire da Raymond-James passando per Kurt Yaeger (Quarry, NCIS: Los Angeles, Sons of Anarchy) e finendo a ...