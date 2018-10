Parole contro gli sfascisti

Le Parole contro la paura : L'elemento nuovo è solo la tecnologia che permette di comunicare in tempo reale e amplifica a livello mondiale "la cronaca" e genera sensazioni, percezioni, opinioni, desideri. Olim si ricorreva alla ...

Mondiali Volley 2018 – Italia super contro l’Azerbaigian : le Parole di Mazzanti e delle protagoniste : Le parole delle protagoniste della sfida tra Italia e Azerbaigian dopo la splendida vittoria azzurra all’esordio nella seconda fase dei Mondiali di Volley 2018 La nazionale Italiana femminile ha aperto la seconda fase del Campionato Mondiale 2018 ottenendo il sesto successo consecutivo. In mattinata le azzurre hanno sconfitto agilmente l’Azerbaigian 3-0 (25-12, 25-19, 25-10). Le ragazze di Mazzanti si sono presentate in campo con lo ...

Le Parole di Moscovici che hanno trasformato le tensioni Roma Bruxelles in scontro aperto : Tensione ancora altissima sull'asse Roma-Bruxelles, in una partita tra Commissione Ue e governo italiano che si trasforma ogni giorno di più in scontro aperto. A riaccendere la miccia le parole del ...

Daniele Bossari difende Lory Del Santo : “Rispetto la sua volontà - facile scagliarsi contro di lei”. Leggi le sue Parole : Daniele Bossari difende l’ingresso di Lory Del Santo al Gf Vip: “Rispetto la sua volontà” L’ingresso di Lory Del Santo L'articolo Daniele Bossari difende Lory Del Santo: “Rispetto la sua volontà, facile scagliarsi contro di lei”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

'Mi ha rovinato' : Flavia Vento si scaglia contro Teo Mammuccari. Le Parole di fuoco : Flavia Vento riserva pesanti accuse contro Teo Mammuccari, che la lanciò nel suo programma di allora, Libero, come valletta silenziosa, chiusa in una sorta di gabbia trasparente sotto un tavolo. La ...

Domenica In - il marito di Mara Venier contro Barbara D'Urso : clamorosa bordata - Parole grosse : Lo scontro televisivo tra Mara Venier e Barbara D'Urso dagli studi di Domenica In e Domenica Live arriva...in famiglia? Possibile, perché in calce allo screenshot pubblicato da Alberto Dandolo in cui ...

“Muto cogl***!”. Asia Argento - una furia contro il giornalista. Volano Parole grosse : La presenza di Asia Argento a Non è l’Arena non è di certo passata inosservata. Non solo ha regalato ottimi ascolti a Massimo Giletti ma ha suscitato anche la reazione di Salvo Sottile. Nel corso dell’intervista infatti il giudice di X Factor aveva ripercorso su La7 proprio il rapporto sessuale avuto con Jimmy Bennett, avvenuto nel 2013 quando l’attore americano aveva solo diciassette anni: “Abbracciandoci, ha iniziato a baciarmi e toccarmi, non ...

Carolyn Smith e la lotta contro il cancro : «Vado avanti - ecco cosa penso delle Parole di Nadia Toffa» : 'Prima lo chiamavo l'intruso e lo sconosciuto, ora lo conosco bene'. Carolyn Smith parla così del cancro al seno che sta combattendo per la seconda volta. Ospite di Mara Venier a Domenica In , la ...

Decreto dignità - Serracchiani contro Di Maio : “Renzi assassino politico? Le Parole sono pallottole - si vergogni” : Debora Serracchiani, durante il question time in aula, attacca il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio: “Lei sappia che abbiamo cinque modi diversi per fare un’assunzione complicata a tal punto che forse non si fa più. Ministro non sia sufficiente nel suo difficilissimo lavoro. E provi a pesare le parole. Io le chiedo di vergognarsi delle frasi che ha detto ieri indirizzandole a persone che, le piaccia o no, sono avversari politici ma ...

Di Maio Parole di fuoco contro Renzi : “Assassino politico - altro che statista” : Un Di Maio di fuoco contro il Jobs Act e chi lo ha fatto; Matteo Renzi “Sia dannato il giorno in cui venne fatto il jobs act. Chi lo ha fatto non deve essere chiamato statista ma assassino politico”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, al termine dell’incontro all’Ilva di Genova Cornigliano per la verifica e l’aggiornamento dell’Accordo di programma. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico si riferisce alla riforma degli ...

"Le Parole non siano pietre" : Il 6 ottobre sarà rilanciata la Carta d'Assisi contro l'odio mediatico : Le parole non siano pietre. Non è uno slogan astratto ma il proposito che si porranno i giornalisti che, il 6 ottobre firmeranno, ad Assisi, il Manifesto contro i muri mediatici. L'iniziativa, organizzata dal Sacro convento di Assisi, è stata lanciata oggi, 22 settembre, nel corso di un convegno sulle fake news al quale hanno partecipato Beppe Giulietti, Nello Scavo e don Antonio Rizzolo. Molti gli studenti presenti all'evento "Un ...

Selvaggia Lucarelli - Parole di fuoco contro Diletta Leotta : A finire nel mirino della blogger alcune considerazioni pronunciate in diretta dalla conduttrice di 'Miss Italia' circa la...

Uomini e Donne - trono over : Tina contro Riccardo - volano Parole pesanti [VIDEO] : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Ospiti in studio Ida e Riccardo, coppia nata negli studi di Maria De Filippi e protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. I due stanno attraversando un periodo di crisi, perché Ida ha trovato alcuni messaggi inviati da Riccardo alla single Stefany ed inoltre l’uomo è frenato dalla distanza che impedisce alla coppia di avviare una ...

Le Parole di Papa Giovanni Paolo II contro la mafia nel 1993 : “Convertitevi - un giorno verrà il giudizio di Dio” : Le parole di Papa Francesco, durante l’omelia della messa a Palermo per commemorare don Pino Puglisi, hanno ricordato quelle pronunciate ad Agrigento nel 1993 da Giovanni Paolo II, quando si scagliò contro i mafiosi: “Convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio”. L'articolo Le parole di Papa Giovanni Paolo II contro la mafia nel 1993: “Convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio” proviene da Il Fatto ...