Parla l’Avvocato di Ronaldo | “Manipolate le carte dell’accusa”

serieanews

: Parla l'avvocato di Cristiano Ronaldo: 'È innocente, i documenti riprodotti con le sue frasi sono falsi. Accordo? G… - forumJuventus : Parla l'avvocato di Cristiano Ronaldo: 'È innocente, i documenti riprodotti con le sue frasi sono falsi. Accordo? G… - GorettiGianluca : RT @forumJuventus: Parla l'avvocato di Cristiano Ronaldo: 'È innocente, i documenti riprodotti con le sue frasi sono falsi. Accordo? Gli fu… - Footeux__ : RT @forumJuventus: Parla l'avvocato di Cristiano Ronaldo: 'È innocente, i documenti riprodotti con le sue frasi sono falsi. Accordo? Gli fu… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) “Ancora una volta, a scanso di equivoci, ripeto: la posizione di Cristianoè sempre stata e continua ad essere che quello che è successo nel 2009 a Las Vegas è stato totalmente consensuale”. Lo afferma l’avvocato di CR7, Peter Christiansen, in una nota. DOCUMENTI DIHACKERATI “Cristiano non nega poi di aver accettato … L'articolol’Avvocato di: “Manipolate ledell’accusa” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....