Parla la vittima della rapina | ' Non ho paura | questo resta un quartiere accogliente'

Francesco Monte/ “Non voglio passare per vittima…” - poi si Parla di un grande dolore (Grande Fratello Vip 201) : Francesco Monte ha avuto modo di confrontarsi con Martina e Stefano, svelando le sue ultime sensazioni: “Ho sempre paura di essere giudicato, non voglio essere vittima...".(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 06:06:00 GMT)

Caso Kavanaugh - "vittima" Parla a Senato : 00.55 Christine Blasey Ford, la donna che accusa di aggressione sessuale Brett Kavanaugh, scelto da Donald Trump per la Corte suprema, ha accettato di testimoniare davanti alla Commissione Giustizia del Senato americano. L'episodio denunciato dalla donna risale agli anni '80, quando lei e Kavanaugh frequentavano lo stesso liceo.

Ungheria : opposizione su voto Parlamento Ue - paese vittima dell'arroganza del governo : Budapest, 13 set 11:28 - , Agenzia Nova, - L'Ungheria è vittima dell'arroganza del potere, della politica senza compromessi e dell'avidità senza limiti del partito di governo Fidesz.... , Res,

Matteo Salvini - Parla l'avvocato 'vittima' innocente del pm che accusa il leghista : C'è un episodio inquietante nel curriculum del pm di Agrigento Luigi Patronaggio , che sta conducendo l'inchiesta su Matteo Salvini accusato tra le altre cose anche di sequestro di persona in merito ...

Stupro di Rimini - torna a Parlare la seconda vittima : "Ho perso tutto" : Lo Stupro di Rimini In quella maledetta notte nella cittadina della riviera romagnola venivano compiuti gli stupri passati poi agli 'orrori della cronaca' per la violenza inaudita con cui sono stati ...

Asia Argento - Parla Jimmy Bennett : "Il mio trauma è emerso quando lei si è definita una vittima" : L'affaire Asia Argento - Jimmy Bennett continua a tener banco sui quotidiani USA. E' ancora il New York Times a pubblicare un nuovo capitolo della storia, ovvero la prima dichiarazione ufficiale dell'attore, oggi 22enne, che ha accusato Asia Argento di molestie, consumate in un hotel californiano nel 2013, quando lui aveva 17 anni e l'attrice 37. Un rapporto che la Argento ha fermamente negato in una sua dichiarazione, ma che avrebbe ...

Asia Argento - Parla Jimmy Bennett : "Il mio trauma è emerso quando lei si è definita una vittima" : L'affaire Asia Argento - Jimmy Bennett continua a tener banco sui quotidiani USA. E' ancora il New York Times a pubblicare un nuovo capitolo della storia, ovvero la prima dichiarazione ufficiale dell'attore, oggi 22enne, che ha accusato Asia Argento di molestie, consumate in un hotel californiano nel 2013, quando lui aveva 17 anni e l'attrice 37. Un rapporto che la Argento ha fermamente negato in una sua dichiarazione, ma che avrebbe ...

Marta - a 20 anni vittima di stalking : 'Unico modo per vincere è Parlare' : Marta non ha più paura, solo rabbia. Ha 20 anni, studia storia all'Università, e da circa 4 mesi è vittima di stalking da parte di uno sconosciuto. I suoi amici, i ragazzi dell' Ex Opg - je so' pazz e ...

Crollo Ponte Morandi - Parlano i famigliari della vittima : “Speriamo nella giustizia” : “La presenza dei ministri è molto importante. Ci ha fatto piacere. Stanno indagando e vedremo poi i risultati. Siamo arrabbiati ovviamente perché abbiamo perso un nostro caro. Crediamo e speriamo che sia fatta giustizia”. Lo ha detto lo zio di Admir Bokrina, 32 anni, una delle vittime del disastro di Ponte Morandi parlando con i cronisti a margine dei funerali di stato che si sono conclusi da poco, a Genova. Questa mattina i ...