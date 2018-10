Paradiso per pensionati. Ora Salvini lancia il piano ?per detassare gli assegni : Il ministro degli Interni, Matteo Salvini ha le idee chiare: la legge Fornero verrà superata con quota 100 e alcuni pensionati in alcune regioni potranno avere gli assegni detassate. Due mosse importanti sul fronte previdenziale che di fatto arricchiscono questo quadro in rapido cambiamento sul fronte delle uscite dal lavoro. Più di una volta il titolare del Viminale ha avanzato l'ipotesi di un nuovo regime fiscale che possa di fatto cambiare lo ...

Violenta alluvione nel Paradiso dei turisti : ci sono morti e dispersi : Un vero e proprio tsunami di acqua e fango ha travolto la città di Sant Llorenc, a 60 chilometri da Palma: al momento le...

Il Paradiso delle Signore daily : anticipazioni trame dal 15 al 19 ottobre 2018. Una decisione difficile per Andreina e Vittoria : Eccoci arrivati alle trame de Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni che vanno da lunedì 15 ottobre a venerdì 19. Vediamo di scoprire cosa succede ai protagonisti di questa meravigliosa soap opera incentrata su Umberto Guarnieri, a cui presta il volto Roberto Farnesi e Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni. Il Paradiso delle Signore daily: anticipazioni trama puntate dal 15 al 19 ottobre 2018 Andreina, che si scopre non essere ...

The 100 - nella quinta stagione si combatte per l’ultimo Paradiso terrestre : Nel panorama televisivo internazionale non c’è una serie come The 100. Non c’è difatti un’opera capace di rappresentare il futuro con toni tanto cupi quanto contraddittori, di raccontare la lotta dell’umanità per la sopravvivenza in condizioni così disperate. La Terra, qui immaginata 97 anni dopo una catastrofe nucleare di immani proporzioni, non è solamente devastata, trasformata in un cumulo di macerie per l’avidità di uomini senza scrupolo ...

TOMMASO Paradiso/ ll trucco per registrare audio lunghi su Whatsapp stupisce Cattelan (EPCC a Teatro) : TOMMASO PARADISO, frontman dei TheGiornalisiti, sarà uno degli ospiti della prima puntata di E poi c'è Cattelan a Teatro, lo show di Alessandro Cattelan in onda su Sky Uno. (Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:02:00 GMT)

MARIO ERMITO È TOMMASO Paradiso/ Video - per Mara Venier : "Bello e bravo!" (Tale e Quale Show 2018) : MARIO ERMITO é TOMMASO PARADISO, Tale e Quale Show: nella seconda puntata del programma targato Rai Uno interpreterà il frontman dei TheGiornalisti dopo aver fatto Enrique Iglesias.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 22:15:00 GMT)

Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti : 'In Love c'è l'amore per la mia compagna' : L'intervista di Luca Dondoni a Tommaso Paradiso, frontman del gruppo pop Thegiornalisti, sul nuovo disco del gruppo "Love".

X Factor 2018 audizioni/ Diretta : Tommaso Paradiso giudice per le LuMiKiara (terza puntata - 23 settembre) : X Factor 2018 audizioni, Diretta e anticipazioni 20 settembre: Tommaso Paradiso ospite e quinto giudice della serata. Inediti e cover tra le esibizioni.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:52:00 GMT)

«Ora i miei angeli sono in Paradiso» - la frase choc della detenuta di Rebibbia che ha lanciato i due figli per le scale : Quel mondo vive in condizioni gravi; io mi sto impegnando e penso non solo ai detenuti, ma anche agli agenti penitenziari. Tuttavia se vedo qualcosa che non deve accadere io prendo subito ...

REBIBBIA - DETENUTA UCCIDE FIGLIA : ITER MORTE CEREBRALE PER FRATELLO/ Ultime notizie : “ora sono in Paradiso” : REBIBBIA, mamma DETENUTA UCCIDE la FIGLIA gettandola giù dalle scale: MORTE CEREBRALE per il fratellino ricoverato. Ultime notizie, Ministro Bonafede sospende i vertici del carcere di Roma(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:16:00 GMT)

Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti a X Factor 12 per le audizioni del 20 settembre (video anticipazioni) : Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti a X Factor 12, ospite di una delle puntate delle audizioni. Il frontman del gruppo dei Thegiornalisti è stato ospite della produzione di X Factor 12 durante la fase che vede gli aspiranti concorrenti esibirsi al cospetto dei giudici del programma. Cantanti solisti uomini e donne di tutte le età e band continuano a presentare i propri pezzi al cospetto di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Asia Argento. ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 settembre 2018 : Vittorio tenta di persuadere Andreina a darsi di nuovo alla fuga : Andreina non ha più intenzione di nascondersi mentre Marta si infuria contro Vittorio per averla ingannata. Clelia deve cedere alle richieste di un malvivente per salvare il suo posto di lavoro.

Il Paradiso delle Signore : cammino in salita per la soap nel pomeriggio di Rai1 (anticipazioni) : Il Paradiso delle Signore Nella prima settimana di messa in onda Il Paradiso delle Signore ha registrato una media di share del 10.34%, con un andamento incostante che lo ha visto partire dall’11.43% e toccare anche il 9.1%. Una strada in salita, insomma, resa ancor più complicata dal traino infelice di Vieni da Me, che non riesce a decollare. Per aiutare la fiction, Rai 1 ha programmato nella seconda serata di ieri ed oggi le repliche ...

Il Paradiso delle Signore daily fa flop : persi quasi tre punti percentuali dall’esordio : Brutte notizie per Il Paradiso delle Signore daily che dal suo debutto, avvenuto lunedì pomeriggio, a ieri, non ha fatto altro che continuare a scendere. Il pubblico non si è affezionato ai nuovi protagonisti della versione soap e lo stesso Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sembra essere molto diverso da quello che abbiamo lasciato. Più impostato, serio e cupo il pubblicitario non è riuscito a portare dentro la versione soap la magia della ...