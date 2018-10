Papa Francesco contro l' aborto Non è terapeutico | è come affittare un sicario per

Papa Francesco contro l'aborto : 'È come affittare un sicario' - : Il pontefice ai fedeli in Piazza San Pietro: "Interrompere una gravidanza è come fare fuori uno. È giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema?"

Aborto - Papa Francesco : “È come affittare un sicario. Interrompere la gravidanza? Un modo di dire per far fuori qualcuno” : Abortire equivale a “far fuori una vita umana per risolvere un problema, è come affittare un sicario“. E “Interrompere la gravidanza” è solo un modo di dire, che equivale a “far fuori qualcuno“. Lo ha detto papa Francesco in piazza san Pietro, nell’udienza generale del mercoledì, dedicata oggi alla catechesi del comandamento “Non uccidere“. “come può essere terapeutico, civile, o ...

Kim Jong-un invita Papa Francesco in Corea del Nord - : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha invitato Papa Francesco a Pyongyang. Lo ha reso noto oggi il portavoce del presidente della Corea del Sud in conferenza stampa. Kim Jong-un ha ...

Kim Jong-un invita Papa Francesco in Corea del Nord. Ultime notizie "Lo accoglieremo calorosamente". Il dittatore nordcoreano chiama il Pontefice

