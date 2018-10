Papa Francesco | Abortire è come ingaggiare un sicario per risolvere un

Papa Francesco contro l'aborto : "Come affittare un sicario per risolvere il problema" : Il Pontefice nell'udienza generale: "Ogni bimbo malato è un dono che ci tira fuori dall'egocentrismo"

Kim Jong-un invita Papa Francesco in Corea del Nord - : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha invitato Papa Francesco a Pyongyang. Lo ha reso noto oggi il portavoce del presidente della Corea del Sud in conferenza stampa. Kim Jong-un ha ...

Papa Francesco nel tornare a Santa Marta è inciampato ed è caduto : Piccolo incidente senza alcuna conseguenza per Bergoglio. Il Papa, oggi, rientrando a piedi dall’Aula del Sinodo a Casa Santa Marta

Quando Papa Francesco elogiava il sindaco di Riace Mimmo Lucano e il suo modello : ... seguace di Natale Bianchi, Sasà Albanese, Francesco Cirillo, Peppino Lavorato, Emilio Sirianni, Giuseppe Impastato, solo per fare alcuni nomi che hanno ispirato la mia azione sociale e politica in ...