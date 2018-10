Paolo Savona | primi attacchi dal governo al ministro | ' Ma quante divisioni ha?' | quello

Paolo Savona 'a processo' in aula - la vergogna dell'Unione europea : esclusi i rappresentanti italiani : Il Parlamento europeo processa Paolo Savona e il suo documento di riforma dell' Ue e in aula non ci sarà nemmeno un rappresentante dell'Italia. È Italia Oggi a svelare l'ultima porcheria di questa ...

Paolo Savona da falco ad agnellino : 'Se lo spread ci sfugge - la manovra va cambiata' : Si temeva che con lui al Ministero dell'Economia nella peggiore delle ipotesi l'Italia uscisse dall'euro. E che nella migliore il Mef sfornasse una manovra economica 'kamikaze' che co avrebbe messo ...

Paolo Savona : "Se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare" : "Se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona a Porta a Porta. E ha aggiunto: "Il limite di sicurezza dello spread? Non c'è un limite che ho in mente. Io ritengo che con tutte le critiche che si sono riversate il mercato avrebbe potuto reagire e gli speculatori ne avrebbero approfittato ma il mercato si è dimostrato più cauto della politica ed anche dei titoli ...

Paolo Savona sfida Salvini e Di Maio : 'Io non avrei mai messo quattro tecnici nel governo' : Silenzio parla Savona. Al termine di una giornata che per lo spread e la Borsa è difficile non definire preoccupante aspettando ciò che accadrà dopo che a metà ottobre la Ue ci avrà spedito la sua ...

Eugenio Scalfari insulta Paolo Savona : 'Il peggio del peggio - vuole far saltare in aria l'Italia' : ... caratterizzata dal famoso 2,4: è Paolo Savona , ministro degli Affari europei con un lungo passato di studi e di interventi di politica economica', premette il fondatore di Repubblica .

Paolo Savona - Augusto Minzolini : 'E' il dottor Stranamore della ridicola guerra italiana in Europa' : Mentre il ministro dell'Economia, continua Minzolini, ha fatto 'rientrare tutta la lista della spesa del governo gialloverde nel rapporto deficit-Pil al 2,4%', 'roba da premio Nobel'. Anche perché, ...

Paolo Savona e la 'svolta europeista' : ritenta la scalata al ministero dell'Economia? : L'uomo che ha teorizzato il cigno nero, colui che dopo il primo sì alla manovra, su Facebook, aveva parlato di una vera e propria 'guerra con l'Europa', ovvero Paolo Savona , ora sembra aver cambiato ...

Paolo Savona da distruttore a pontiere con l'Ue. Difende la manovra - parla di "condono" ma dimentica il reddito di cittadinanza : parla di "condono fiscale", proprio così, e dimentica il reddito di cittadinanza. Paolo Savona continua il suo tour europeo. Dopo l'incontro ieri con il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, oggi il ministro agli Affari Europei ha fatto la conoscenza degli eurodeputati italiani a Strasburgo. Prima, in mattinata, l'incontro a porte chiuse con i parlamentari europei di Lega e M5s. Nel pomeriggio l'incontro a porte aperte con gli ...

Paolo Becchi polverizza Giovanni Tria : 'Ecco cosa sarebbe successo con Paolo Savona al suo posto' : Per settimane Paolo Becchi ha parlato del 'golpetto di Sergio Mattarella '. Il divieto imposto dal Colle a Lega e M5s di proporre Paolo Savona come ministero dell'Economia. Alla fine, dopo giorni di caos, è diventato ministro sì, ma degli Affari Ue e i nodi sono venuti al pettine la scorsa settimana, con la telenovela Def .

Manovra - Paolo Savona contro Giovanni Tria : nel governo lo scontro sulle cifre - le possibili conseguenze : Il testo definitivo della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, quella in cui il governo mette per iscritto che intende aumentare il debito pubblico nei prossimi tre anni, ancora non c'è, nonostante sia stata approvata il 27 settembre a palazzo ...

Def - Paolo Savona sostituisce Giovanni Tria : 'Vi spiego la manovra - stabilità politica e di bilancio' : Ed è anche una risposta alle preoccupazioni sui conti espresse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella , che si oppose proprio a Savona ministro dell'Economia rischiando di far saltare il ...

Paolo Savona e il complotto finanziario : 'L'Europa deve difenderci dallo spread e dagli speculatori' : Paolo Savona , ministro agli Affari Esteri, è favorevole alla manovra . Lo ha riferito durante un'intervista per la testata Rai Parlamento , in cui dichiara tutto il suo sostegno al governo ...