Pallanuoto | Serie A1 2018-2019 | i giovani italiani che si metteranno in luce Il futuro

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le rose delle 10 squadre partecipanti e le nazionalità delle giocatrici : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. Di seguito le rose delle 10 squadre partecipanti: PADOVA Arriva Chiara Ranalli da ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : le rose delle 14 squadre partecipanti e le nazionalità dei giocatori : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto: in 14 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la Pro Recco appare sempre un gradino sopra tutte le altre contendenti. Proveranno ad insidiare i liguri Brescia e Sport Management, ma l’impresa appare davvero ardua. Di seguito le rose delle 14 squadre partecipanti: PRO RECCO L’arrivo del croato Marko Bijac ha rafforzato ulteriormente una rosa dominante in Italia e ...

Pallanuoto Messina : il marchio sportivo Arena nuovo sponsor tecnico della squadra di Serie A2 del CUS UniMe : ... azienda leader a livello mondiale nel panorama degli sport acquatici. Nel particolare, Arena sarà il nuovo sponsor tecnico che "vestirà" lo storico esordio del CUS UniMe nel campionato di Serie A2 ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le favorite. Tutte contro Padova. Le pretendenti al trono delle venete : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. La conferma della formula della Final Six rende più avvincente l’epilogo grazie ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : le favorite. Tutti contro la Pro Recco. Le pretendenti al trono dei liguri : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto: in 14 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la Pro Recco appare sempre un gradino sopra tutte le altre contendenti. Proveranno ad insidiare i liguri Brescia e Sport Management, ma l’impresa appare davvero ardua. Sono tredici anni che la Pro Recco si laurea campione d’Italia, nelle ultime sette occasioni sempre contro Brescia (quattro volte nella Serie di ...

Calendario Serie A1 Pallanuoto femminile 2018-2019 : le date delle 18 giornate della regular season e dei play-off. Programma - orari e tv : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. La regular season scatterà infatti il 13 ottobre e si concluderà il 4 maggio. Diverse saranno le pause: 20 ottobre, 24 novembre, 15 dicembre, dal 29 dicembre al 12 gennaio, 23 febbraio, dal 16 al 30 marzo e dal 13 al 20 aprile. Play-off e play-out si ...

Calendario Serie A1 Pallanuoto 2018-2019 : le date delle 26 giornate della regular season e dei play-off. Programma - orari e tv : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di pallanuoto: in 14 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la Pro Recco appare sempre un gradino sopra tutte le altre contendenti. La regular season scatterà infatti il 13 ottobre e si concluderà il 18 maggio. Cinque saranno le pause: 29 dicembre, 9 marzo, 6 aprile, 20 aprile e 4 maggio. Play-off e play-out si giocheranno tra il 23 ed il 26 maggio: la Final Six scudetto vedrà le prime ...

Pallanuoto : Serie A - evento per Genova : Avranno la possibilità di andare gratuitamente in piscina presso una delle società affiliate, sperando che possa essere di aiuto, un modo per far capire che anche lo sport è vicino". Barelli non si ...

Pallanuoto - inizia la Serie A1 2018-2019 : festa a Genova con Italia-All Star : Saranno presentati martedì 2 ottobre a Genova i campionati di Serie A1 maschile e femminile di Pallanuoto: nel capoluogo ligure l’evento verrà celebrato con un’amichevole tra l’Italia del CT Alessandro Campagna e la selezione All Star, che vedrà in panchina Ratko Rudic. Fischio d’inizio alle ore 19.00. Di seguito i convocati delle due selezioni: Convocati dell’Italia: Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, Pietro Figlioli, ...

Pallanuoto - tutto pronto a Genova per la presentazione dei campionati di Serie A1 maschile e femminile : La scelta della sede che aprirà la stagione è stata indotta da sentimenti, legami, storie di un territorio che s’intrecciano con la Pallanuoto: Genova e la Liguria rappresentano una centro nevralgico del movimento nazionale Tra una settimana il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci presenteranno a Genova la centesima edizione del ...

Pallanuoto - le date ed il programma dei prossimi campionati di Serie A1 maschile e femminile : Sono state diramate le date della prossima stagione dei campionati italiani di Serie A1, sia per la Pallanuoto maschile che per quella femminile: confermato il girone a 14 squadre per gli uomini, torna ad averne 10 quello delle donne. Confermata la formula della Final Six scudetto per entrambi i tornei, sparisce però la finale per il quinto ed il sesto posto. Per gli uomini il campionato numero 100 avrà inizio il 13 ottobre ed il girone di ...