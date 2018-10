Pallamano | Olimpiadi Giovanili 2018 | Italia in chiaro-scuro contro Croazia e Portogallo

Pallamano - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia con le spalle al muro - l’Argentina vola. I risultati della seconda giornata : seconda giornata di gare al Parque Sarmiento di Buenos Aires, in occasione dei tornei di beach handball, nell’ambito dei Giochi Olimpici Giovanili 2018. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati, girone per girone. TORNEO MASCHILE GIRONE A: nel big match di giornata l’Ungheria supera 2-1 la Spagna, ripetendosi poi sulla Thailandia per 2-1, mentre gli iberici si rifanno sulla Cina Taipei 2-0. Buone invece le ...