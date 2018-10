Pallamano | Olimpiadi Giovanili 2018 | Italia con le spalle al muro | l’Argentina vola I

oasport

: Su @vitasportivait tutte le medaglie LIVE dei nostri azzurri ???? alle Olimpiadi giovanili di #BuenosAires2018. Le… - Laemmedimarco : Su @vitasportivait tutte le medaglie LIVE dei nostri azzurri ???? alle Olimpiadi giovanili di #BuenosAires2018. Le… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Seconda giornata di gare al Parque Sarmiento di Buenos Aires, in occasione dei tornei di beach handball, nell’ambito dei Giochi Olimpici. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati, girone per girone. TORNEO MASCHILE GIRONE A: nel big match di giornata l’Ungheria supera 2-1 la Spagna, ripetendosi poi sulla Thailandia per 2-1, mentre gli iberici si rifanno sulla Cina Taipei 2-0. Buone invece le prestazioni del Venezuela, che sconfigge 2-0 proprio la compagine di Taiwan e 2-0 l’Uruguay. I risultati di giornata: Spagna-Ungheria 1-2 Thailandia-Uruguay 2-0 Venezuela-Cina Taipei 2-0 Ungheria-Thailandia 2-1 Cina Taipei-Spagna 0-2 Venezuela-Uruguay 0-2 GIRONE B: giornata così così per l’di Vincenzo Malatino, che cede 2-0 alla Croazia nella prima gara, replicando poi col medesimo punteggio contro il Portogallo. Primo successo per ...