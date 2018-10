ilfattoquotidiano

: Padova arrestato da #squadramobile 40enne sospettato di essere l'autore di alcune spaccate ai negozi del centro sto… - poliziadistato : Padova arrestato da #squadramobile 40enne sospettato di essere l'autore di alcune spaccate ai negozi del centro sto… - TgrVeneto : Arrestato con un blitz a #Padova l'autore delle 37 spaccate notturne nei negozi e bar. Conferenza stampa della… - TutteLeNotizie : Padova, arrestato per furto in due negozi un tunisino di 40 anni. Potrebbe essere lui l… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Per mesi ha tenuto in scacco le forze dell’ordine, armato di una bicicletta e di un piede di porco. Sceglieva uno, verificando in precedenza che non avesse sistemi di sorveglianza video. Si avvicinava di notte. Un colpo al vetro ben assestato. E quando si era aperta una via per accedere all’interno, arraffava le prime cose che trovava, puntando innanzitutto al fondo cassa. Una quarantina di colpi, tutti con la stessa modalità, da agosto ad oggi, sono un bilancio di tutto rispetto. Alla fineproprio lui, Amor Ben Lazhar Torch, un40enne, il ladro seriale che ha tenuto in scaccoper tutta l’estate, fino a convincere il ministro Matteo Salvini ad annunciare che avrebbe rinforzato la dotazione di Polizia e Carabinieri della città per mettere fine a un incubo collettivo e alla rivolta dei commercianti. Gli agenti della Squadra Mobile ...