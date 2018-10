Pace fiscale | spunta tetto a 200mila euro Ipotesi stralcio per le mini

Pace fiscale - ipotesi tetto di 200mila euro e stralcio cartelle sotto 1.000 euro : L'ultima ipotesi di lavoro sulla Pace fiscale , che il governo punta a introdurre con la prossima manovra , o con il decreto fiscale collegato, , è una dichiarazione integrativa, una sorta di '...

Pace fiscale - esclusi gli evasori : ecco perché sarà un flop : Al momento la bozza di decreto prevede che il nuovo condono sia solo per chi ha dichiarato tutto al fisco, ma poi non ha potuto pagare

Pace fiscale con tetto a 200.000 euro : 12.48 Secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, il governo punta a introdurre con la Manovra, o con il decreto fiscale collegato, l'ultima ipotesi di lavoro sulla Pace fiscale. Si tratta di una dichiarazione integrativa, una sorta di 'ravvedimento operoso', con pagamento di una flat tax al 15% per chi non ha contenzioso in corso e fa emergere somme fino a 200.000 euro che non derivino da attività illecite o frodi fiscali. Non ci ...

Slitta il decreto fiscale - dubbi sulla 'Pace'. Investimenti - summit con i colossi pubblici : Ne ha parlato in audizione il ministro dell'Economia Tria ricordando che il livello di spesa dovrebbe aumentare nel prossimo triennio grazie ai 15 miliardi aggiuntivi previsti dal governo ma anche ...

Condono - quello che sappiamo della «Pace fiscale» : 871 miliardi di euro. Sono i tributi evasi negli anni in Italia. Non è tutta l’evasione fiscale, che ha una cifra ben superiore, ma quelle tasse e tributi accertati come non pagati dall’Agenzia delle Entrate. Soldi di cui si conosce l’esistenza e che si sa a chi andare a chiedere, ma che per motivi vari non sono mai entrati nelle casse dello stato. Non tutti possono essere recuperati (persone che risultano nullatenenti, fallimenti, casi troppo ...

Decreto fiscale non va in discussione in consiglio dei ministri : rinviato di 5 giorni per il braccio di ferro sulla “Pace” : Il Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio non sarà all’ordine del giorno del consiglio dei ministri convocato per domani, mercoledì 10, a Palazzo Chigi. Secondo alcune fonti di governo la discussione potrebbe essere rinviata addirittura a lunedì. Spiega l’AdnKronos che mancano in particolare le norme per velocizzare i tempi della sanità e introdurre il meccanismo per risarcire i cosiddetti “truffati delle ...

Italia - Oxfam su manovra : "Pace fiscale è condono camuffato" - preoccupa anche il reddito di cittadinanza : La manovra Italiana rimane sotto i riflettori, non solo della politica e dei mercati. Dopo i toni improntati alla cautela di BankItalia, con il vice direttore della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, che nel corso dell'audizione sul NaDef, si è soffermato ...

Pace fiscale - Corte dei Conti lancia allarme 'sanatorie fiscali' - premier Conte : 'ingiustificato' : "Il ripresentarsi di sanatorie fiscali può incidere sulla percezione di equità fiscale e introdurre nuove distorsioni nel mondo del lavoro". Così il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, nel corso di un'audizione al Parlamento sulla nota di aggiornamento del Def, riferendosi al provvedimento di Pace fiscale.

Pace fiscale 2019 - col 'condono' si rischia buco 3 - 6 miliardi/ Ultime notizie - 'tetto' Salvini a 500mila euro : Pace Fiscale 2019, col 'condono' del Governo si rischia buco da 3,6 miliardi di euro: Ultime notizie, Tetto di Salvini a 500mila euro.

"Pace fiscale" - il condono è un azzardo : c'è già l'effetto boomerang : Il decreto fiscale è uno dei piatti forti della futura manovra. Ma il solo parlare di condono fa rallentare il gettito...

Pace fiscale - tetto fino a 500 mila euro : le ipotesi allo studio : Man mano che passano i giorni, sono sempre di più gli elementi forniti dall’esecutivo Giallo-Verde necessari per comprendere quelle che sono le intenzioni relative all’attuazione della “Pace fiscale”, ovvero la sanatoria che dovrebbe avere differenze sostanziali con la rottamazione degli ultimi due anni, che prevedeva uno sconto sulle sanzioni, ma non sulla somma originariamente dovuta e non pagata. Lo stesso Matteo Salvini ha ieri ribadito ai ...

Pace fiscale - con l'effetto condono si rischia un buco da 3 - 6 miliardi : Un condono fiscale, una " Pace fiscale " che rischia di ottenere il risultato contrario a quello voluto dal governo. l'effetto annuncio del condono starebbe infatti intaccando il gettito fiscale da ...

Pace fiscale - rischio boomerang per il gettito fiscale : con l’effetto condono verso un buco da 3 - 6 miliardi : Almeno tre categorie di contribuenti, alle prese con una accertamento, con una cartella esattoriale o con la rottamazione bis, hanno deciso di non pagare in vista del condono annunciato dal governo