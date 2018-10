Oro | stabile a 1 190 | 51 dollari

Precari - a essere instabile non è solo il lavOro. Abbiamo scelto una politica per l’Inferno : di Massimo De Minicis “It is from the champions of impossible rather than the slaves of the possible that evolution draws it’s creative force” Barbara Wootton In Italia negli ultimi 30 anni per il Precariato è stata scelta una “politica per l’Inferno”. Una politica caratterizzata da un aumento frenetico della liberalizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro che ha massificato l’impiego di contratti di lavoro radicalmente contingenti. ...