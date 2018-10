Oro | l' aumento del rischio non impatta sul metallo giallo

Salvini : 'Dietro aumento spread speculatori alla SOros' : ... secondo Salvini, però, è in corso uno 'scontro tra l'economia reale e l'economia virtuale, fra la vita vera e la realtà finanziaria'. Se volessi pensare male penserei che coloro che stanno agitando ...

Fisco - TesOro : entrate in aumento - nei primi otto mesi +1 - 9% : Roma, 5 ott., askanews, - Crescono le entrate fiscali. Nei primi otto mesi dell'anno, comunica il ministero dell'economia, le entrate tributarie erariali ammontano a 292,188 miliardi, in aumento dell'1,9% rispetto a gennaio-agosto del 2017. Al risultato 'contribuiscono sia le imposte dirette, +1,6%, sia quelle ...

Manovra - la viceministra Castelli : “Tria delegittimato? No - lavOro comune”. E sullo spread : “Aumento fisiologico - poi scenderà” : Il duro scontro tra l’asse Di Maio-Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria sul Documento di economia e finanza (Def) è terminato con la decisione di far salire il deficit nel 2019 al 2,4% del Pil. Una forzatura, quella portata avanti dai due vicepremier, rispetto alla quale il titolare del dicastero di Viale XX Settembre aveva cercato per giorni di fare argine, prima fissando il tetto a quota 1,6%, poi tentando di restare ...

Morire sul lavOro : nel 2018 vittime in aumento : Da inizio 2018 gli infortuni sul lavoro con esito mortale sono stati 713: il 4,5% in più rispetto allo stesso periodo...

LavOro - ISTAT : deciso aumento dell'occupazione nel secondo trimestre : Arrivano segnali positivi dal mondo del Lavoro nel nostro Paese. L'ISTAT ha divulgato i dato relativi al secondo trimestre 2018, che confermano un trend positivo per l'occupazione giovanile e per

LavOro - Manpower stima aumento occupazione del 2% in IV trimestre : Roma, 11 set., askanews, - Il mercato del Lavoro italiano sta andando nella giusta direzione, secondo ManpowerGroup, leader mondiale nelle soluzioni strategiche innovative per la gestione delle ...

Btp - il TesOro fa il pieno sull'asta dei Btp : tassi in aumento - decennale al 3 - 25% : I titoli di Stato italiani non spaventano gli investitori. Lo dimostra l'asta odierna dei Btp a 10 e a 5 anni che ha visto rendimenti in salita, ma anche una forte domanda. Nel dettaglio sono stati ...

