Opel Insignia - Le prime immagini della Sports Tourer attesa nel 2020

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) La versione restylingè stata fotografata al Nürburgring. Si tratta dellefoto spiavettura, qui in versione, che potrebbe debuttare sul mercato nel.Nel frontale c'è aria nuova. La seconda generazioneè arrivata sul mercato nel 2017, eppure i tecnici sono già al lavoro per il suo aggiornamento: non è escluso che questo rapido avvicendamento sia dovuto anche alle strategie del marchio e alla necessità di introdurre nuovi stilemi. Quello che possiamo vedere sull'esemplare impegnato al Ring è una lieve modifica ai gruppi ottici posteriori ed un più importante intervento al frontale, dove paraurti, mascherina e gruppi ottici potrebbero essere profondamente ripensati modificando dimensione e posizione delle prese d'aria.Sarà elettrificata. L'attuale gammaè già stata aggiornata per gli standard Euro 6d-Temp, ma ...