Omicidio Tanina Momilia | indagato personal trainer Ultime notizie | al setaccio la

Maria Tanina Momilia scomparsa da Fiumicino trovata morta in un canale. Si indaga per Omicidio : Si indaga per omicidio per la morte di Maria Tanina Momilia, la donna di 39 anni scomparsa ieri e trovata morta stamattina in un canale a Fiumicino, vicino a Roma. Del caso di occupano i carabinieri....