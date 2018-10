Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | i risultati di mercoledì 10 ottobre e tutti i podi

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Thomas Ceccon cala la doppietta - oro e bronzo. Pirovano crolla nel finale : Thomas Ceccon è il grande protagonista dell’Italia del Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Il nuotatore azzurro ampia il suo bottino di medaglie, conquistando la medaglia d’oro nei 50 stile libero e l’argento nei 50 dorso. Una fantastica doppietta per un ragazzo dal futuro scintillante e che si candida ad essere una stella azzurra nei prossimi anni. La vittoria nei 50 stile libero è stata eccezionale. Dopo il ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 10 ottobre. Pazzesco Thomas Ceccon. Oro nei 50 stile e poi argento nei 50 dorso. Cennammo bronzo nel taekwondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare delle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina). Ancora tante emozioni ci attendono oggi, con l’Italia che proverà a conquistare le medaglie in diverse specialità. Nel nuoto Thomas Ceccon e Anna Pirovano sono pronti ad essere protagonisti, nel taekwondo proverà a lottare per il podio Assunta Cennamo, mentre nell’arrampicata sportiva troveremo Filip Schenk. Italia ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Speciale prima nella Techno 293+. Secondi Nicolo Renna nella medesima competizione e Sofia Tomasoni nel kiteboarding : Si è conclusa da poco la quarta giornata di Vela alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. Tanti gli italiani in gara, alcuni dei quali in lotta per posizioni importanti e per il podio. Partiamo dalla Techno 293+ femminile che ha visto la nostra Giorgia Speciale conquistare la settima regata, per poi piazzarsi seconda nella race 8 e terza nella nona regata. Una costanza pazzesca per la azzurra che nelle 8 gare disputate (la ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon campione olimpico dei 50 stile libero! : Il programma serale del Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires si apre nel migliore dei modi possibili per l’Italia. Thomas Ceccon è il nuovo campione olimpico dei 50 stile libero, dopo aver chiuso al primo posto la finale della gara più veloce in piscina. Una medaglia d’oro straordinaria per il nuotatore azzurro ed è anche il terzo oro della manifestazione per l’Italia. Dopo il tuffon Ceccon ha cominciato ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa firma il poker - finale alla trave! Seconda nel generale - ora caccia agli ori : Quattro su quattro. Giorgia Villa non si lascia scappare nulla alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). La bergamasca si è qualificata alla finale di Specialità alla trave dopo aver già fatto filotto sugli altri attrezzi ma oggi la Campionessa d’Europa juniores non è stata perfetta, ha commesso qualche imprecisione di troppo e non è andata oltre il settimo posto (12.333). Un risultato che ha ...

Golf - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Alessia Nobilio in testa dopo due giri. L’azzurra va a caccia di una medaglia : L’Italia sogna una medaglia nel torneo femminile di Golf alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. dopo due giri in testa alla classifica c’è Alessia Nobilio, che ha uno score di perfetta parità con il par, frutto di un primo giro da 68 colpi (-2) e di un secondo da 72 (+2). Tanti rimpianti per come si è chiusa la giornata, visto che Nobilio nelle ultime tre buche ha realizzato un doppio bogey (alla sedici) e un bogey (alla ...

Beach Volley - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : tutti i risultati di mercoledì 10 ottobre : Continuano le sfide dei gironi nel torneo di Beach Volley alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Non sono scese in campo oggi le azzurre Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi che sono a punteggio pieno con due vittorie, ma al secondo posto dietro le portoricane Navas/Gonzalez solo per la differenza set. Questo il riepilogo dei risultati TABELLONE FEMMINILE Olimstad/Berntsen (Nor) – Isatu/Iye (SLE) ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Di Veroli e Favaretto vincono con Europa 1 nella prova a squadre continentali : Si è chiuso il programma della Scherma alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. L’ultima giornata è stata dedicata alla particolare gara a squadre continentali ad armi miste. La vittoria è andata ad Europa 1, che vedeva anche la presenza degli azzurri Davide Di Veroli e Martina Favaretto, che dunque salgono ancora sul podio dopo le rispettive medaglia d’oro e d’argento nelle due prove individuali dei giorni scorsi. Oltre ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili 2018 : fuori Elisabetta Cocciaretto in singolare - rimontata dalla colombiana Osorio Serrano : Brutte notizie per l’Italia del Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi era impegnata Elisabetta Cocciaretto nel secondo turno del singolare femminile. L’azzurrina purtroppo è stata eliminata dalla colombiana Maria Camila Osorio Serrano, testa di serie numero sei del seeding. La nostra portacolori era partita benissimo, vincendo il primo parziale per 6-1 in 28 minuti, poi la contesa si è fatta equilibrata e la ...

Beach handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : azzurri sconfitti ed eliminati - ecco le qualificate al Main Round : Si è chiusa quest’oggi la fase a gironi nell’abito dei tornei di Beach handball dell’edizione 2018 delle Olimpiadi Giovanili, in corso a Buenos Aires. Non è andata bene all’Italia di Vincenzo Malatino, sconfitta 2-1 dai padroni di casa dell’Argentina (clicca qui per la cronaca della sfida), mentre nelle altre gare del girone si registrano i successi di Portogallo e Croazia rispettivamente su Paraguay e Mauritius. I ...

Beach handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia sconfitta 2-1 dall’Argentina - azzurrini eliminati : sconfitta ed eliminazione. Questo il resoconto della giornata per la Nazionale Italiana under18 di Beach handball maschile, impegnata nelle Olimpiadi Giovanili, con gli azzurrini che abbandonano i sogni di medaglia Buenos Aires, a seguito del ko subito per mano dell’Argentina, con il punteggio di 2-1. Nel primo set sono i sudamericani a partire meglio, toccando il +3 sul 16-13 e sul 18-15, grazie alle realizzazioni da due punti di Nahuel ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Thomas Ceccon e Federico Burdisso in semifinale nei 50 farfalla : Si è chiusa la prima parte della terza giornata delle gare di Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Questa mattina scendevano in acqua solamente due azzurri ed entrambi nella stessa gara, i 50 farfalla maschili. Sia Thomas Ceccon sia Federico Burdisso si sono qualificati per le semifinali, rispettivamente per il quinto (24”20) e nono tempo (24”39). Il miglior crono è stato quello del russo Andrei ...