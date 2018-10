Olimpiadi Giovanili – A Buenos Aires 140mila preservativi ed educazione sessuale

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Thomas Ceccon e Federico Burdisso in semifinale nei 50 farfalla : Si è chiusa la prima parte della terza giornata delle gare di Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Questa mattina scendevano in acqua solamente due azzurri ed entrambi nella stessa gara, i 50 farfalla maschili. Sia Thomas Ceccon sia Federico Burdisso si sono qualificati per le semifinali, rispettivamente per il quinto (24”20) e nono tempo (24”39). Il miglior crono è stato quello del russo Andrei ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di giovedì 11 ottobre. Tutte le gare e le finali : giovedì 11 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la quarta giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura ...

Beach Volley : Olimpiadi Giovanili - Scampoli-Bertozzi concedono il bis : BUENOS AIRES, ARGENTINA, -Ai Giochi Olimpici Giovanili in corso di svolgimento a Buenos Aires secondo successo per la coppia tricolore composta da Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi . Il duo azzurro ha ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 10 ottobre. Thomas Ceccon e Anna Pirovano a caccia delle medaglie nel nuoto - Assunta Cennamo ci prova nel taekwondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare delle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina). Ancora tante emozioni ci attendono oggi, con l’Italia che proverà a conquistare le medaglie in diverse specialità. Nel nuoto Thomas Ceccon e Anna Pirovano sono pronti ad essere protagonisti, nel taekwondo proverà a lottare per il podio Assunta Cennamo, mentre nell’arrampicata sportiva troveremo Filip Schenk. Italia ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 - Marco De Tullio : “L’argento è stato un’emozione incredibile - sogno di andare a Tokyo 2020” : Marco De Tullio è una delle grandi rivelazioni nel Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Il 18enne barese ha conquistato la medaglia d’argento nei 400 stile libero con il tempo di 3’48?55, decima prestazione italiana di sempre. Un grande talento che si è raccontato alla Repubblica di Bari, partendo dalla gara olimpica: “Ho provato un’emozione incredibile, ma potevo vincere. Sono arrivato a mezzo secondo ...

Taekwondo - Olimpiadi Giovanili 2018 : Gabriele Caulo conquista il bronzo nei -63kg! L’azzurro superato in semifinale dal tailandese Thepsen : Gabriele Caulo conquista la medaglia di bronzo nel Taekwondo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Il 17enne azzurro, sale sul podio nella categoria -63kg, confermandosi uno dei più forti atleti del mondo, dopo aver ottenuto l’argento ai Mondiali Junior di Hammamet. Un risultato di grande prestigio per questo ragazzo, anche se resta un po’ di rammarico per una finale sfumata davvero di un soffio. Caulo è stato infatti ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : la rumena Baltag la spunta nei -53 kg - il turco Ozbek domina nei -69 kg : Nella terza giornata di gare dei Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires sono stati assegnati i titoli di pesistica olimpica nelle categorie dei -53 kg femminili e -69 kg maschili. Nella competizione femminile ha trionfato la rumena Sabina Baltag al termine di un estenuante duello con la colombiana Junkar Acero che si è deciso in favore dell’europea solo all’ultima alzata e per un solo chilogrammo di scarto. Baltag ha ...

Pallamano - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia in chiaro-scuro contro Croazia e Portogallo : Gionata in chiaro-scuro per la Nazionale Italiana under18 di beach handball maschile, che nelle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires ha ottenuto due sconfitte nel day2. Ma andiamo con ordine. Iniziamo dal ko della mattinata, arrivato contro la Croazia per 2-0. Dopo un avvio equilibrato sono stati proprio gli azzurri ad allungare con Bronzo e Notarangelo, ma gli slavi non si sono fatti sorprendere, impattando all’8° sul 13-13, e prendendo ...

Pallamano - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia con le spalle al muro - l’Argentina vola. I risultati della seconda giornata : seconda giornata di gare al Parque Sarmiento di Buenos Aires, in occasione dei tornei di beach handball, nell’ambito dei Giochi Olimpici Giovanili 2018. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati, girone per girone. TORNEO MASCHILE GIRONE A: nel big match di giornata l’Ungheria supera 2-1 la Spagna, ripetendosi poi sulla Thailandia per 2-1, mentre gli iberici si rifanno sulla Cina Taipei 2-0. Buone invece le ...

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : super Italia - azzurri al terzo posto! : Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, tutti i podi e tutti i risultati. Medagliere Olimpiadi Giovanili 2018 ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon a caccia del doppio podio - Anna Pirovano sogna nei 100 rana : Quarta giornata di gare nella piscina di Buenos Aires. Le Olimpiadi Giovanili 2018 sono entrate nella seconda parte del loro percorso e l’Italia ha ancora delle cartucce da sparare per rendere ulteriormente fruttuosa questa spedizione. Spetterà ai soliti noti far vedere qualcosa di speciale nelle acque argentine, palcoscenico ideale per rilanciare in vista di quel che sarà nel mondo dei grandi. E allora Thomas Ceccon, le sue chance da ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi mercoledì 10 ottobre è in programma la quarta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi mercoledì 10 ottobre alle ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : si chiude con la gara a squadre continentali. In pedana Di Veroli e Favaretto : Cala il sipario sulla Scherma alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires e si chiude con la particolare gara a squadre continentali ad armi miste. Non più dunque una prova tra nazioni diverse, ma sfide tra Europa, Africa, America ed Asia/Oceania. Scenderanno in pedana anche due azzurri, quelli che hanno conquistato una medaglia in questa rassegna olimpica. Nella squadra di Europa 1 infatti sono presenti Davide Di Veroli, oro nell’individuale ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Filippo Macchi sfiora il podio nel fioretto : Prima giornata senza medaglia per l’Italia nella Scherma alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Filippo Macchi si è fermato ai piedi del podio nella prova di fioretto maschile. L’azzurro è stato sconfitto nei quarti di finale dal francese Armand Spichiger con il punteggio di 15-8. Il transalpino ha poi vinto la medaglia d’oro, sconfiggendo in finale l’americano Kenji Bravo, Campione del Mondo in carica, per 15-7. ...