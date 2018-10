Olimpiadi Giovanili 2018 oggi | calendario | programma | orari e tv Tutti gli azzurri in

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : si chiude con la gara a squadre continentali. In pedana Di Veroli e Favaretto : Cala il sipario sulla Scherma alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires e si chiude con la particolare gara a squadre continentali ad armi miste. Non più dunque una prova tra nazioni diverse, ma sfide tra Europa, Africa, America ed Asia/Oceania. Scenderanno in pedana anche due azzurri, quelli che hanno conquistato una medaglia in questa rassegna olimpica. Nella squadra di Europa 1 infatti sono presenti Davide Di Veroli, oro nell’individuale ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Filippo Macchi sfiora il podio nel fioretto : Prima giornata senza medaglia per l’Italia nella Scherma alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Filippo Macchi si è fermato ai piedi del podio nella prova di fioretto maschile. L’azzurro è stato sconfitto nei quarti di finale dal francese Armand Spichiger con il punteggio di 15-8. Il transalpino ha poi vinto la medaglia d’oro, sconfiggendo in finale l’americano Kenji Bravo, Campione del Mondo in carica, per 15-7. ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Federico Burdisso e la 4×100 sl uomini di bronzo a Buenos Aires : E’ andata in archivio la terza giornata di gare nella piscina di Buenos Aires (Argentina), valevole per i Giochi Olimpici Giovanili 2018. L’Italia del Nuoto si è fatta valere anche oggi con risultati rilevanti, a testimonianza dell’ottimo rendimento della nostra compagine. Partiamo dai 100 farfalla uomini dove il nostro Federico Burdisso ha ottenuto un prestigioso bronzo con il crono di 52″42. Una gara coraggiosa quella ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Speciale in testa dopo cinque regate! Nicolò Renna e Sofia Tomasoni in zona medaglie : La terza giornata di regate è quella buona per gli organizzatori, che riescono finalmente a far disputare un discreto numero di prove a tutte le categorie grazie alle buone condizioni metereologiche riscontrate nella giornata odierna. L’Italia della Vela può sorridere per le ottime prestazioni in particolare di Giorgia Speciale, Nicolò Renna e Sofia Tomasoni, che si trovano attualmente in zona podio nelle rispettive classifiche parziali ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : martedì 9 ottobre. Fantastico oro nel canottaggio col due senza maschile di Zamariola-Castelnovo!!! Ceccon e Pirovano avanzano nel nuoto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, terza giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-3 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie d’oro, dopo essersi sbloccata ieri con la vittoria nella scherma di Davide di Veroli. Proprio dalla pedana potrebbe arrivare la terza medaglia di questa rassegna olimpica e questa volta con Filippo Macchi, che punta al podio nel fioretto ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : il due senza femminile chiude al quinto posto. Oro alla Grecia : Niente bis di medaglie per l’Italia del Canottaggio alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: il due senza femminile di Vittoria Tonoli (Garda Salò) e Khadija Alajdi Ed Idrissi (CUS Torino) non è riuscito ad emulare le gesta dei compagni di squadra ed ha chiuso la rassegna al quinto posto, dopo aver vinto la Finale B. Oro alla Grecia davanti a Repubblica Ceca e Romania. In Finale A le elleniche hanno chiuso in 1’40″00, ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa continua a volare - prima alle parallele! Allungo nel generale - avversarie demolite : Giorgia Villa continua a regalare grandi emozioni alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina) e per la terza sera consecutiva ha confezionato un autentico capolavoro a dimostrazione del suo infinito talento. La bergamasca ha eseguito un eccellente esercizio alle parallele asimmetriche premiato con un interessante 14.100 (5.9 il D Score) e ha così chiuso al comando il turno di qualificazione agli staggi, ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Secondo sigillo per Scampoli/Bertozzi ma che sofferenza! : Vince ancora ma senza convincere fino in fondo la coppia azzurra composta da Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nella seconda partita del girone preliminare delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Contro le non irresistibili paraguayane Poletti/Ediger, il binomio italiano si concede una pausa lunga un set, il Secondo, e si impone 2-1 al termine di un match giocato a corrente alternata. Sembra tutto facile nel primo parziale, che le azzurre ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : il due senza maschile rema nell’ORO!!! Azzurrini da sogno! : Riecheggiano le parole di Mameli, risuonano le note di Novaro a Buenos Aires: l’Italia del Canottaggio rema nell’oro alle Olimpiadi Giovanili in corso in Argentina! Il merito è del due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea) che ha vinto la Finale A e si è messo al collo la medaglia del metallo più pregiato. Gli Azzurrini sono venuti fuori nel momento più importante, vincendo prima la semifinale e ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : il due senza maschile dell’Italia vola in finale! : Ottime notizie per l’Italia del Canottaggio dalle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: il due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea), ha centrato il passaggio alla Finale A che si disputerà alle 21.44 italiane vincendo la seconda semifinale (bisognava arrivare tra le prime due) ed ottenendo il terzo crono complessivo. I due azzurrini hanno vinto in 1’31″19, bruciando sul traguardo la Romania ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : dopo il primo giro sia Alessia Nobilio che Andrea Romano sono al comando : Buone, anzi ottime, notizie dal primo giro dei tornei maschile e femminile alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Tra le ragazze, al comando c’è Alessia Nobilio, unica giocatrice ad aver girato sotto il par 70 dell’Hurlingham Club della capitale argentina: il suo -2 è frutto di tre birdie (di cui due nelle prime due buche) e un bogey. Per quanto riguarda i ragazzi, invece, Andrea Romano fa parte del quartetto di testa a 69 ...

Judo - Olimpiadi Giovanili 2018 : la tedesca Igl è oro nei -78 kg - il kazako Saduakas conquista il titolo nei -100 kg : Nella terza giornata di gare di Judo dei Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires sono stati assegnati i titoli nelle categorie -78 kg femminili e -100 kg maschili. La gara dei -78 kg ha visto il successo della tedesca Raffaela Igl dopo un bel percorso in cui ha sconfitto la slovena Lobnik e la brasiliana Rosa con un ippon al Golden Score, mentre nell’atto conclusivo ha conquistato la medaglia d’oro con un ippon dopo tre minuti ...

Atletica – Olimpiadi Giovanili : scendono in pista gli azzurri - tredici gli atleti italiani in gara a Buenos Aires : La terza edizione della rassegna a cinque cerchi dedicata agli under 18, nella capitale argentina, vedrà in azione 13 azzurri: 8 al maschile e 5 al femminile Sei giornate di gare per l’atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, da giovedì 11 a martedì 16 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi dedicata agli under 18, nella capitale argentina, vedrà in azione 13 azzurri: 8 al maschile e 5 al femminile. Tutti ...