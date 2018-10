Nuovo ospedale sud Salento | Scorrano non può essere escluso dalla Conferenza dei Servizi

Paura a Uomini e donne : Federica Benincà è in ospedale. Sta male di Nuovo : Ha problemi di salute. E non è la prima che la cosa viene fuori quest’anno. Il periodo è davvero delicato per la bella di Uomini e donne che senza dubbio ha passato momenti migliori. Ad agosto Federica Benincà, ex corteggiatrice di Uomini e donne, era finita in ospedale a Torino senza però specificare di quale natura fossero i suoi problemi. “Ho passato una fantastica giornata al pronto soccorso. Problemi di salute, ma tutto ok. Solo che sono un ...

Ospedale Unico vs Nuovo. Ceriscioli vs De Vecchis. Due tesi a confronto : In particolare, l'orientamento della politica sambenedettese vorrebbe il nuovo Ospedale di primo livello a Centobuchi, in contrada Isola/Via Scopa, un'area già presa in considerazione dalla Regione, ...

Tulli - Lega - : "Iniziata la campagna elettorale per le regionali". E sulla sanità : "Più posti letto e personale. Il Nuovo ospedale resterà ... : La politica di sinistra ha voluto creare l'ASUR unica, per avere un controllo politico ed economico della regione totale. Ha trasformato la sanità marchigiana in una sorta di azienda di partito, dove ...

Astaldi perfeziona cessione 59 - 4% concessionaria Nuovo ospedale Mestre : Astaldi ha perfezionato la cessione di una quota pari al 59,4% di Veneta Sanitaria Finanziaria di Progetto, concessionaria dell'ospedale dell'Angelo di Venezia-Mestre, in Italia, noto anche come nuovo ...

Alba : all'ASL Cn2 un Nuovo robot chirurgico dalla Fondazione Nuovo Ospedale : Dopo Cuneo, San Luigi Gonzaga di Orbassano, Città della salute e della Scienza , Molinette, , Novara e Alessandria ecco l'inizio della sue attività ad Alba in previsione dell'installazione presso il ...

Napoli - Nuovo ospedale a Fuorigrotta entro il 2024 : pronti 74 milioni : Parte da Napoli ovest, sul versante della città opposto all'ospedale del mare, il programma di riqualificazione degli ospedali della città. Qui, tra Bagnoli e Fuorigrotta, in...

Piove dentro il Nuovo ospedale di Ragusa : Ragusa - Piove sul bagnato sull'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. La sorte dell'apertura del nuovo ospedale sembra schiacciata non solo dalle vicende giudiziarie e amministrative, ancora tutte da ...

Nuovo ospedale di Taranto : via al bando da 207 milioni : Disco verde all'avvio dell'appalto del Nuovo ospedale di Taranto , San Cataldo, dal nome del patrono della città, a sei anni dalla decisione politica della giunta regionale pugliese di costruire la nuova infrastruttura sanitaria. È un progetto da poco più

Virus West Nile - Nuovo caso nel Trevigiano : donna muore all’ospedale di Oderzo : Morta all’ospedale di Oderzo (Treviso) una paziente oncologica terminale di 74 anni che era stata infettata da Virus West Nile. Nei giorni scorsi due persone sono morte a Ferrara per forme neuro invasive particolarmente gravi di malattia da Virus West Nile, trasmesso dalla zanzara Culex molto diffusa in Italia.Continua a leggere