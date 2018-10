Nuovi dettagli per Armeria Nera di Destiny 2 | il prossimo DLC

Scopriamo Nuovi dettagli su Qualcomm Snapdragon 8150 - il successore di Snapdragon 845 : Scopriamo nuovi dettagli su Snapdragon 8150, il chipset che succederà a Snapdragon 845, indicato finora con la sigla Snapdragon 855. L'articolo Scopriamo nuovi dettagli su Qualcomm Snapdragon 8150, il successore di Snapdragon 845 proviene da TuttoAndroid.

RED DEAD REDEMPTION 2 : Nuovi dettagli su Armi - Cavalli e NPC : Rockstar Intel tramite l’account Twitter, ha svelato Nuovi dettagli su Red DEAD REDEMPTION 2 che vogliamo condividere con voi a seguire. Nuove informazioni per Red DEAD REDEMPTION 2 A seguire le poche ma interessanti informazioni diffuse: Rockstar ha utilizzato 1000 attori per dare vita ai personaggi secondari (NPC) presenti nel gioco Gli NPC sono dotati di una propria memoria e personalità, ad esempio se si partecipa ad una rissa ...

Nuovi dettagli Battlefield 5 all’8 ottobre - focus su armi e specializzazioni : Manca ormai poco più di un mese all'approdo sugli scaffali di Battlefield 5, il nuovo capitolo della saga sparatutto curata dai ragazzi di DICE e pubblicata da Electronic Arts. Dopo svariati capitoli che hanno avuto l'onere di fungere da spin off (rispetto alla numerazione ufficiale, ndr) quali Battlefield Hardline e Battlefield 1, gli sviluppatori hanno deciso di proseguire la propria marcia ricollegandosi alla serie madre. Un cambio di ...

DC’s Arkham Universe : Nuovi dettagli sul prossimo progetto Rocksteady : Quando parliamo di Rocksteady, è inevitabile non pensare alla serie Batman Arkham, anche se nei giorni scorsi è trapelato sulla rete un Gameplay Trailer di un Harry Potter RPG, in realtà in fase di sviluppo presso gli studios Avalanche (creatori di Just Cause) e non Rocksteady come si pensava. In data odierna giungo Nuovi dettagli sul prossimo progetto della compagnia, il quale secondo delle voci di corridoio si ...

ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN : Nuovi dettagli sulla Collector’s Edition : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di svelare maggiori dettagli sulla Collector’s Edition di ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN, in arrivo in Italia in versione fisica dal 17 gennaio 2019 per PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni digitali saranno disponibili dal giorno successivo, mentre per PC via STEAM dall’1 febbraio. ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN: Il contenuto della Collector’s Edition La Collector’s Edition, che ...

Nuovo promo de I Medici 2 con Daniel Sharman nei panni del “debole” Lorenzo : tutti i dettagli sui Nuovi episodi : Il mese di ottobre è ormai arrivato ma il Nuovo promo de I Medici 2, oltre a mostrare alcune immagini inedite al pubblico, non rivela ancora la data ufficiale di messa in onda della serie. Con la Rai non si sa mai e questo il pubblico lo sa bene visto che proprio I Medici 2 in un primo momento erano previsti in onda dal 2 ottobre per poi slittare al 23, la data sarà confermata la prossima settimana con i nuovi promo oppure no? Al momento ...

Nuovi dettagli su Huawei Watch GT - che arriverebbe in almeno due varianti : Spunta qualche nuovo dettaglio su Huawei Watch GT, il prossimo smartWatch della casa cinese che potrebbe arrivare in almeno due varianti, Classic/Fashion e Sport.

ASTERIX & OBELIX XXL 2 : : Nuovi dettagli in Anteprima : Microids ci svela Nuovi dettagli in Anteprima sul remastered di ASTERIX & OBELIX XXL 2, previsto per il 29 Novembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. ASTERIX & OBELIX XXL 2 A seguire le nuove informazioni divulgate dalla casa di sviluppo: Nuove texture, modelli e luci Aggiunto un sistema di negozi dinamici, i quali propongono upgrade vari e migliorie per i personaggi Introdotto un sistema simile ...

Nuovi dettagli sull'omicidio di Miss Iraq 2015 - : La donna è diventata una famosa blogger del mondo arabo. Ha pubblicato sui social media immagini senza veli che hanno suscitato polemiche nella società irachena. I media locali iracheni ricordano che ...

Death Stranding : scopriamo ulteriori dettagli sul soldato misterioso - Nuovi personaggi e altro ancora : Poco tempo fa abbiamo avuto notizie di Death Stranding dal TGS 2018, rimembra Gamingbolt.Le informazioni in nostro possesso per il momento riguardano i doppiatori giapponesi che interpretano alcuni personaggi di gioco e un nuovo trailer che ha lasciato tutti a bocca aperta.Adesso invece Kojima ha fornito ulteriori dettagli sul gioco con alcuni interessanti post su Twitter:Read more…

FOOTBALL MANAGER 2019 : Nuovi dettagli svelati : SEGA Europe Ltd. e Sports Interactive sono felici di annunciare le caratteristiche chiave di FOOTBALL MANAGER 2019 che, insieme ad un nuovo look e all’introduzione della tanto attesa licenza ufficiale Bundesliga, lo rendono il più grande simulatore di gestione di calcio più popolare al mondo. FOOTBALL MANAGER 2019: Tutto quello che c’è da sapere L’allenamento ha subito la più grande revisione ...

Red Dead Redemption 2 pesa addirittura 105 GB. Nuovi dettagli sul multiplayer e i contenuti esclusivi per PS4 : La curiosità e l'hype per Red Dead Redemption 2 è inevitabilmente alle stelle e il 26 ottobre, data di uscita su PS4 e Xbox One, si avvicina a grandi passi. Proprio in vista dell'uscita ecco una serie di informazioni sicuramente molto interessanti per tutti coloro che non vedono l'ora di tuffarsi nel titolo di Rockstar Games.Come sottolineato da Eurogamer.net, le informazioni arrivano dalla confezione del bundle che comprende Red Dead Redemption ...

Nuovi dettagli Battlefield 5 su mira assistita - classi e condizioni climatiche : Qualche giorno fa, dopo la fine della beta pubblica, vi avevamo parlato di come Battlefield 5 cambierà dopo il lancio ufficiale, a partire da quanto hanno segnalato i giocatori proprio in fase di beta. Lo sviluppatore DICE sembra aver accolto di buon grado tutti questi consigli, promettendo cambiamenti sostanziosi in vista del lancio, come lo spawn degli aeroplani. In un recente post sul proprio sito ufficiale DICE ha diramato nuove ...

Fallout 76 : Nuovi dettagli sulla beta potrebbero arrivare questa settimana : La fase beta per il tanto atteso Fallout 76 di Bethesda inizia a ottobre, ma al momento non sappiamo quando arriverà con precisione, cosa conterrà e per quanto tempo sarà disponibile. Fortunatamente, sembra che presto ci saranno altri dettagli su questa beta.Come segnala Gamespot, rispondendo alla domanda di un fan sulla durata della beta di Fallout 76, il boss del marketing di Bethesda, Pete Hines, ha dichiarato su Twitter: "avremo presto ...