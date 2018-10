Nuova Porsche 911 | l’inedita generazione non ha più segreti VIDEO

Nuova Porsche Macan : il rinnovato SUV sportivo incanta Parigi [FOTO] : La seconda generazione della Porsche Macan svelata al Salone di Parigi sfoggia l’ultimo linguaggio stilistico della Casa tedesca e nuove caratteristiche da supercar Sotto i riflettori dell’importante palcoscenico del Salone di Parigi 2018 fa il suo debutto europeo l’attesissima seconda generazione della Porsche Macan, SUV sportivo di medie dimensioni che abbraccia l’ultimo linguaggio stilistico visto sulla Nuova Cayenne e adotta soluzioni ...

Porsche 935 - Una Nuova edizione per celebrare i 70 anni : Le celebrazioni per i 70 anni della Porsche proseguono con il Rennsport Reunion di Laguna Seca: per l'occasione la Porsche ha voluto sorprendere i suoi più cari estimatori presentando la nuova 935, una serie speciale basata sulla 911 GT2 RS, che rende omaggio alla gloriosa 935/78 "Moby Dick" impegnata a Le Mans. Sarà prodotta in 77 esemplari, proposti a un prezzo indicativo per il mercato tedesco di 701.948 euro, tasse escluse. Le ...

Porsche 911 - La Nuova GT3 tra i cordoli del Nürburgring : Il lavoro di sviluppo dedicato alla nuova generazione della Porsche 911 sta procedendo alacremente su tutti i fronti. I collaudatori della Casa tedesca stanno testando su strada la 911 (992) in versione pressoché definitiva, a bordo di prototipi con camuffature ridotte ai minimi termini. In contemporanea, sono impegnati in pista con le declinazioni più sportive, come dimostrano le fotografie odierne che immortalano la futura GT3, in azione tra i ...

Porsche - La Nuova 911 ormai senza più camuffature : La Porsche sta ormai collaudando la 911 su strada in versione definitiva, riducendo quasi a zero le camuffature. La nuova generazione, nota anche come 992, non è stata ancora presentata, ma queste immagini svelano praticamente tutti i dettagli della carrozzeria e alcuni ulteriori particolari dell'abitacolo.Carrozzeria senza veli. Sono ben tre gli esemplari della 911 protagonisti di questa lunga carrellata di immagini. La differente forma dei ...