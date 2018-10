Non ci sono prove scomparse | nell’indagine su Cristiano Ronaldo

Simona Ventura e Gerò Carraro si sono davvero lasciati? Qualcosa Non quadra : È finita davvero tra Simona Ventura e Gerò Carraro? Dopo la notizia della loro separazione i due si mostrano insieme sui social La notizia riguardante la presunta crisi tra Simona Ventura e Gerò Carraro è rimbalzato da un sito web all’altro nelle ultime ore. Come riportato dal settimanale Chi, difatti, pare che la coppia abbia […] L'articolo Simona Ventura e Gerò Carraro si sono davvero lasciati? Qualcosa non quadra proviene da ...

Lory Del Santo e il figlio Devin/ Marco Cucolo : "Non si sono parlati per circa un anno" (Grande Fratello Vip) : Lory Del Santo, dopo la tragedia per la morte del figlio la donna sta provando la rinascita all'interno della casa più famosa della televisione e il pubblico osserva. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:16:00 GMT)

Conte : numeri manovra Non sono assolutamente in discussione : Roma, 9 ott., askanews, - 'I numeri dela manovra di bilancio non sono assolutamente in discussione, anzi la manovra stessa si rafforza con un piano di investimenti per il Paese di cui discuteremo ...

Def - Savona : “Se lo spread ci sfugge la manovra deve cambiare. Ma sono abbastanza sicuro che Non arriverà a 400” : “Se ci sfugge lo spread deve cambiare la manovra“. Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona dallo studio di Porta a Porta ha aperto alla possibilità che i numeri messi nero su bianco nella Nota di aggiornamento al Def vengano modificati nel caso in cui i mercati continuino a prendere di mira i titoli di Stato italiani. Savona ha così smentito i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che nei giorni scorsi avevano ...

Salvini : "Se lo spread salirà Non staremo fermi. Gli italiani sono pronti a darci una mano" : Se lo spread dovesse continuare a salire, come reagirà il governo? Salvini è sicuro: "Non saremo fermi abbiamo più di un'idea", ha affermato il ministro dell'Interno a margine del G6 di Lione. Gli italiani sono un popolo di risparmiatori e, questo, secondo Salvini, sarà un punto di forza in caso di impennata dello spread: "La forza dell'Italia, che nessun altro degli amici seduti al tavolo oggi ha, né i ...

Di Maio : “Orban e Le Pen? Nulla a che vedere con loro. Sono di destra e alleati della Lega - Non nostro” : “Con Orban e Le Pen non abbiamo niente a che vedere. Noi siamo una forza né di destra né di sinistra. Orban e Le Pen Sono di destra e Sono alleati della Lega non nostri”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, a margine del Tavolo della Moda, dopo il vertice di ieri tra il leghista Matteo Salvini e la presidente di Rassemblement National (ex Front National).In vista delle prossime elezioni Europee del maggio 2019, Di Maio ha poi ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi : «Sono stata io a Non volere più Fabrizio Corona. Mi sento liberata da qualcosa che mi ha oppressa» : «Silvia Provvedi Se Fabrizio Corona non va (almeno per ora) al Grande Fratello Vip, il Grande Fratello Vip continua comunque a parlare di lui. Complice uno sfogo in confessionale di Silvia Provvedi, nella terza puntata del reality show di Canale 5 si è dato spazio all’ex re dei paparazzi. “Quando un personaggio mangia una persona, non finisce mai di fare show. […] Io ci ho creduto, ho amato, e ho smesso di amare una volta che ho preso coscienza ...

Lena Dunham : «Non sono pazza - soffro di fibromialgia» : Sì all’attività fisica aerobicaAnche gli sport in acqua possono dare una manoLa meditazione può essere utileA tavola spazio a una dieta bilanciataSì a un supporto psicologico«Questo è un post sul dolore cronico. Io ce l’ho. E scommetto che anche molte di voi ce l’abbiano. Alcune ne parlano. Altre hanno paura, dato che farlo potrebbe costare loro il lavoro, le relazioni o il senso di controllo in questo mondo caotico». Lena Dunham, attrice ...

Segregate in casa e costrette e a prostituirsi/ Milano e Catania - una vittima : "Se Non paghi - sono guai" : Segregate in casa e costrette e a prostituirsi. Milano e Catania, il racconto di una vittima ai microfoni di Storie Italiane: "Se non paghi, sono guai"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:20:00 GMT)

MATURITA' 2018/ Ecco perché le griglie di correzione Non possono sostituire l'Invalsi : Nuovo esame di Stato. Nelle intenzioni del Miur le griglie di correzione delle prove dovrebbero garantire l’omogeneità di valutazione, ma non sarà così. ROBERTO VICINI(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 06:10:00 GMT)MATURITA' 2018/ Tutti gli errori di un "revisionismo" che non fa bene a nessuno, di S. BallabioMATURITA' 2018/ Nuovo esame di Stato, così cambiano (finalmente) prima e seconda prova, di S. Palazzi

RIFORMA PENSIONI 2018/ Damiano : Quota 100 e Quota 41 - Non ci sono soldi per entrambe (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 9 ottobre. Le parole di Cesare Damiano su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 05:57:00 GMT)

GF Vip 3 - Francesco Monte parla della mamma scomparsa : "Sono stato superficiale - Non le ho detto ti voglio bene" (video) : Francesco Monte a cuore aperto: dopo la rivelazioni sui sentimenti che ha provato in queste settimane nei confronti della sua ex Cecilia Rodriguez, il tarantino torna protagonista della terza diretta del Grande Fratello Vip 3 con una storia che ha reso lucidi gli occhi di tutti gli inquilini della casa, quella che lo lega alla mamma scomparsa. Francesco ricorda la sua amata mamma Emma... ❤#GFVIP pic.twitter.com/Pwa2hKhKBa — Grande ...

GF Vip 3 - Francesco Monte commosso : "Cecilia Rodriguez? Una ferita ancora aperta - ma Non sono più innamorato" (video) : Francesco Monte in lacrime nei primi minuti della terza diretta del Grande Fratello Vip 3. È un pianto di commozione, che arriva al termine di una settimana durissima, in cui il tarantino ha sofferto per il ricordo di Cecilia Rodriguez, del tradimento subito in diretta nazionale e della rottura fra i due.Da solo in una stanza, con una gigantografia della modella argentina davanti a lui, l'ex tronista ha rivelato a Ilary Blasi ha rivelato ...

Fabrizio Corona Non si contiene a Striscia : 'Sono inca***issimo'. A chi la vuol far pagare : Stasera a Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, Fabrizio Corona riceve il Tapiro d'oro dopo che l'associazione Telefono Rosa avrebbe rifiutato una sua donazione di 2.000 euro. Corona, ...