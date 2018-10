Nomine Rai entro fine mese I 5 Stelle hanno già avuto Salini

Nomine Rai : Fra ipotesi e rinivii proseguono le trattative : La pratica Nomine Rai sembra abbia accusato una frenata, mentre dopo la nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai tutto sembrava potesse risolversi in pochi giorni. Sta di fatto che la questione ha subito un rallentamento e tutto questo, oltre ai temi certamente più importanti che stanno impegnando il governo della Repubblica, dalla manovra economica ai rapporti tesi con l'Europa, potrebbe risolversi nei prossimi giorni.I rumors ...

Nomine Rai - chi è in pole : Sul Giornale radio, dove sembra prevalere la sensibilità del M5S, in pole c'è Giuseppe Carboni, 20 anni di radio alle spalle, attualmente in forza alla redazione politica del Tg2. A Rai sport per la ...

Rai : Nomine sul tavolo - prossima settimana incontro Di Maio-Salvini/Adnkronos - 3 - : ... nominato ad interim, oltre al nome di Jacopo Volpi si fa largo quello di Maurizio Losa: il suo profilo piace perché nella sua lunga carriera non si è occupato solo di sport ma anche di altro, non ...

Marcello Foa nuovo presidente della Rai e si lavora già alle Nomine : Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai. Dopo lo stop del 1 agosto, la Vigilanza dà il via libera alla sua nomina: 27 i voti favorevoli, compresi quelli decisivi di Forza Italia, frutto del 'patto di Arcorè tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, tre i no, una scheda bianca e una nulla. Raggiunto il quorum di legge, alle 14 l'ex giornalista del Giornale siederà nella nuova veste al tavolo del cda e la Rai ...

Marcello Foa presidente della Rai - Lega e 5 Stelle verso l'accordo sulle altre Nomine : La nomina di Marcello Foa come presidente della Rai apre un capitolo nuovo, del tutto inedito, nella storia del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale. Dopo l’ok in Commissione Vigilanza, le forze politiche promotrici dell’accordo per lo sblocco della nomina più importante ai vertici di viale Mazzini sono già impegnate sul fronte delle direzioni di rete e dei tg. Con l’arrivo dell’ex inviato del “Giornale”, si annuncia una vera e propria ...

Foa - parla il presidente Rai : «Meno politica e più meritocrazia. Nomine da decidere» : Esausto ma contento», così si definisce Marcello Foa. Ora, dopo il lungo tira e molla, è presidente della Rai. Eletto con 27 voti su 40. Con il Pd che grida allo scandalo e una...

Cda Rai pronto alle Nomine. Ma è ancora battaglia legale su Foa : Non è ancora arrivato il tormentato via libera della Vigilanza, e già su Marcello Foa si abbatte un fuoco di fila. Lettere, critiche, ricorsi. Un piccolo antipasto per capire l'accoglienza che verrà riservata al neo presidente Rai se verrà confermato. I giochi sembrano fatti, mercoledì alle 19.30 si (ri)voterà a San Macuto e tranne impensabili colpi di scena arriverà il parere favorevole dei due ...

Si alza il livello di scontro sulle Nomine. Di Maio furibondo vede i suoi e frena Salvini e Berlusconi sulla Rai : Manca un'ora e mezza all'inizio del vertice sulla manovra, quando Luigi Di Maio riunisce i suoi fedelissimi in una stanza di palazzo Chigi. Prima di sedersi all'altro tavolo, quello con di fronte anche Matteo Salvini, il capo M5s furibondo ha la necessità di vedere sottosegretari e viceministri grillini per decidere come reagire al dilagare del leader leghista. I sondaggi che danno la Lega più avanti dei 5Stelle e il vertice tra il ...

Prove d'intesa Salvini-Berlusconi : Rai ma anche Csm e Nomine : Roma, 14 set., askanews, - Innanzitutto l'accordo sulla presidenza Rai a Marcello Foa e a cascata sulle nomine di viale Mazzini. E insieme quello sull'alleanza di centrodestra alle Regionali. E poi, '...

Rai - Anzaldi Pd 'Fico boccia Di Maio e Salvini su Foa e Nomine tg' : ROMA - 'Il presidente della camera Roberto Fico boccia l'arroganza di Di Maio sulla Rai e indica due paletti ben precisi che il movimento 5 Stelle e la maggioranza farebbero bene a seguire: subito il ...