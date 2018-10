NO-VAX | PROCURA DI ROMA CHIDUE GLI ESPOSTI Vaccini | smontata l' accusa | il fine non è il

No- VAX - Procura di Roma chiude gli esposti/ Nessun collegamento tra i vaccini e l'autismo : Sono stati chiusi gli esposti dalla Procura di Roma sulle richieste dei No-Vax : non ci sono assolutamente collegamenti tra i vaccini e l'autismo . Ecco tutte le spiegazioni.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:43:00 GMT)

Vaccini - Procura Roma : 'Nessun legame con autismo - archiviare esposto no VAX ' : La Procura di Roma ribadisce che 'sul piano giuridico non vi è alcuna prova scientifica in grado di dimostrare il nesso tra vaccino, sindrome dello spettro autistico, malattie autoimmuni'. Per queste ...

Vaccini - Procura Roma : "Nessun legame con autismo - archiviare esposto no VAX" : La Procura di Roma ribadisce che “sul piano giuridico non vi è alcuna prova scientifica in grado di dimostrare il nesso tra vaccino, sindrome dello spettro autistico, malattie autoimmuni”. Per queste ragioni, i Pm hanno chiesto l’archiviazione di un indagine partita dopo una serie di esposti in cui si domandava di verificare ”l'eventuale tossicità dei Vaccini” e il ...