Nintendo Switch è la piattaforma su cui è più facile lavorare

Amnesia su Nintendo Switch? : Siete a corto di horror su Nintendo Switch? Ebbene il creatore di Amnesia, Frictional Games, ha manifestato il suo interesse nel portare la celebre serie horror sulla console ibrida della grande N.Come riporta Gamespot infatti in occasione di un'intervista il direttore creativo Thomas Grip ha dichiarato: "Ci stiamo muovendo al riguardo", e ancora "mi piacerebbe produrre contenuti per Switch. Sono cresciuto con Nintendo come una grande ...

Nintendo ha pubblicato una versione speciale di The Legend of Zelda per gli abbonati Nintendo Switch Online : Come segnalato da Eurogamer.net, Nintendo ha pubblicato una versione decisamente speciale di The Legend of Zelda per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.Nel frattempo, come annunciato, Solomon's Key, NES Open Tournament Golf e Super Dodge Ball sono stati aggiunti al catalogo di giochi Switch Online NES. Ma è stato anche rilasciato un gioco bonus, non annunciato, appunto The Legend of Zelda.Questa è una versione "truccata" del gioco ...

Fitness Boxing sta arrivando per Nintendo Switch : Se avete voglia di allenarvi nell'arte della boxe, Fitness Boxing permette di conoscere la pugilato a ritmo di alcuni dei principali successi musicali.Per ulteriori dettagli riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo: Read more…

Keys Factory apre i preorder per quattro bellissime cover di Nintendo Switch : Keys Factory ha recentemente aperto i preorder per quattro fantastiche cover di Nintendo Switch, che proteggono lo schermo della console e i Joy-Con da urti e graffi di qualsiasi tipo.Le cover, come riporta Nintendo Life, possono ora essere preordinate sul sito di PlayAsia, e ritraggono quattro storici franchise Nintendo: Mario, Zelda, Yoshi e Splatoon. Si tratta di prodotti ufficiali Nintendo, quindi se avete bisogno di qualcosa che protegga il ...

Fitness Boxing arriva su Nintendo Switch a Dicembre : È ora di scendere dal divano e iniziare a muoversi! Nel gioco Fitness Boxing, un titolo esclusivo per Nintendo Switch in lancio il 21 Dicembre, è possibile imparare le mosse del pugilato con specifici allenamenti mentre si balla sulle note di alcuni successi musicali. Fitness Boxing debutterà su Switch a Dicembre Impugnando i Joy-Con di Switch Nintendo, è possibile sferrare pugni, ondeggiare e accovacciarsi grazie ai ...

Guacamelee 1 e 2 stanno correndo verso Nintendo Switch : Guacamelee 1 e 2 sono diretti verso Nintendo Switch, ed il primo capitolo del franchise vi è già approdato, riporta Eurogamer.Come possiamo vedere infatti Guacamelee! Super Turbo Championship Edition è disponibile ora sul Nintendo eShop al prezzo di 13,99 euro, mentre il secondo capitolo arriverà più tardi nel corso dell'anno.Per chi non conoscesse Guacamelee, si tratta di un divertente e colorato metroidvania a scorrimento laterale in 2D, ...

Sorprende Assassin’s Creed Odyssey per Nintendo Switch - video e demo : Assassin's Creed Odyssey è già uscito su PC, PS4 e Xbox One da qualche giorno, ma per i giocatori Switch l’attesa non è ancora terminata. Le cose invece sono andate diversamente in Giappone dove la versione cloud del gioco è già stata resa disponibile anche per Nintendo Switch. Coloro che scaricano la versione cloud possono accedere gratuitamente a 20 minuti di gioco. Praticamente è stata rilasciata una specie di demo a tempo forse per testare ...

Il reboot di Descent arriverà anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Il reboot dello sparatutto spaziale Descent, uscito originariamente nel 1994, arriverà per PlayStation 4, Xbox One e Switch oltre alle versioni PC, Mac e Linux precedentemente annunciate.Come riporta Gematsu, i preordini sono ora disponibili e includono l'accesso alla beta PC a partire da fine anno, una versione personalizzata della nave Generation III "Viola" con verniciatura esclusiva, sfide speciali per la beta PC che vi permetteranno di ...

L'apprezzato puzzle game The Room è in arrivo su Nintendo Switch : Gli sviluppatori Fireproof Studios e Team17 Digital annunciano che The Room arriverà finalmente su Nintendo Switch. Come riporta Eurogamer.net, il gioco è stato precedentemente pubblicato e apprezzato su iOS, Android e PC, ma ora The Room è stato ricostruito con cura e rimasterizzato per la console di Nintendo.Se non avete mai sentito parlare di The Room prima d'ora, vi aspetta una sorpresa. Quello che trovererete in questo gioco è un puzzle ...

Nintendo Switch Online : Reggie Fils Aimè spiega la scelta dell’App per la Chat Vocale : Vi sarete sicuramente chiesti almeno una volta, come mai Nintendo ha deciso di affidarsi all’applicazione su smartphone per la Chat Vocale su Switch, quest’oggi Reggie Fils Aimè, presidente di Nintendo of America, ci spiega il motivo che ha spinto la compagnia a prendere questa discutibile decisione. Svelato il mistero della Chat Vocale su Switch dall’App A seguire le parole del presidente in merito alla suddetta ...

Ecco perché Nintendo utilizza un'app mobile per la chat vocale di Switch : Probabilmente saprete che Nintendo Switch gestisce la chat vocale tramite un'app per dispositivi mobili, questa scelta ha infatti fatto molto parlare di se rimbalzando nel web tra critiche e lamentele dei giocatori, riporta Nintendolife.In sostanza la console non gestisce la chat vocale direttamente, ma si appoggia ad un'applicazione per telefono che deve essere connessa al gioco in esecuzione. Una procedura piuttosto scomoda e macchinosa ...

La nuova Nintendo Switch potrebbe arrivare a metà del 2019 : Nintendo è stata per anni leader del settore dei videogiochi, prima di essere superata da Sony e Microsoft con le loro console, ma sicuramente con il lancio della Nintendo Switch si è confermata leader almeno nel leggi di più...

Nintendo - nuova Switch in arrivo il prossimo anno : Secondo il Wsj sarebbe in arrivo una versione rinnovata nella seconda metà del 2019 anche se non sono chiare le differenze con l’edizione originale

Nintendo Switch - una nuova versione nel 2019 : C’è una nuova console domestica all’orizzionte: la sta realizzando Nintendo e per la precisione si tratta di una nuova versione di Nintendo Switch, che potrebbe essere pronta per un lancio nel 2019. L’informazione arriva da fonti rimaste anonime, ma la pubblicazione che l’ha resa nota è il Wall Street Journal, il che suggerisce di prendere l’indiscrezione piuttosto seriamente. Anche perché un aggiornamento della ...