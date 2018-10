Nintendo ha pubblicato una versione speciale di The Legend of Zelda per gli abbonati

Zoids Wild : pubblicato il primo screenshot del nuovo gioco per Nintendo Switch : Zoids Wild è stato annunciato lo scorso febbraio dalla Takara Tomy, il gioco si ispira all'omonima serie animata ed è atteso per il lancio su Nintendo Switch per il periodo invernale, riporta Gematsu.Il progetto sembrava essere dimenticato quando nel magazine giapponese CoroCoro Comic è stata confermata la volontà di pubblicare il titolo entro il 2018, in Giappone.Ora lo sviluppatore ha anche pubblicato la prima immagine di gioco, dalla quale ...