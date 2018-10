Nicky Hayden | va a processo l’uomo che investì il pilota

A Misano un giardino per ricordare Nicky Hayden : Questa mattina a Misano è stato inaugurato il giardino con un monumento dedicati a Nicky Hayden, iniziativa che gli amici del campione scomparso, guidati da Denis Pazzaglini, hanno voluto in memoria di un ragazzo particolarmente affezionato alla Riders’ Land e che qui aveva tanti amici. Si tratta di un giardino privato, proprio vicino all’incrocio dove […] L'articolo A Misano un giardino per ricordare Nicky Hayden sembra essere il primo ...

La morte di Nicky Hayden : la famiglia chiede un maxi-risarcimento all’automobilista che lo investì : Era il 17 maggio 2017 quando il campione mondiale di MotoGP nel 2006 Nicky Hayden rimase coinvolto nell’incidente che 5 giorni più tardi gli costò la vita. Il centauro americano si stava allenando con alcuni amici in bicicletta e fu investito sulla strada provinciale tra Riccione e Tavoleto. Nicky riportò un trauma cranico e addominale molto serio e le cure a cui fu sottoposto presso l’ospedale Bufalini di Cesena servirono a poco. A ...

Nicky Hayden - la famiglia chiede sei milioni di euro di risarcimento all’automobilista che lo investì a Rimini : La famiglia di Nicky Haiden ha chiesto sei milioni di euro di risarcimento all’automobilista che il 22 maggio 2017 ha investito e ucciso il pilota statunitense a Misano Adriatico (Rimini). Il campione di motociclismo era stato travolto da una Peugeot 206 CC guidata da un 31enne di Morciano di Romagna. A dare la notizia della richiesta della famiglia è il Resto del Carlino. Il processo per omicidio stradale inizierà il 10 ottobre al ...

Moto – Ritiro in casa Hayden : il fratello di Nicky dice addio alle corse : Roger Lee Hayden dice addio alle corse: il pilota Suzuki impegnato nel campionato di MotoAmerica si ritira A pochi giorni da quello che sarebbe stato il 37° compleanno di Nicky Hayden, scomparso il 22 maggio 2017, arriva un importante annuncio nella famiglia del Kentucky Kid: Roger Lee Hayden, fratello minore di Nicky, ha deciso di ritrarsi dalle gare. Il 35enne, attualmente pilota dell team Suzuki Yoshimura, impegnato nel campionato di ...