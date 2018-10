Nel segno del multi-cloud la partnership tra Retelit e Huawei

La Prova del Cuoco - la gaffe di Elisa Isoardi con Pino Insegno e le parole dell’ex autore del programma : “Con AntoNella eravamo una famiglia” : Qualche giorno fa l’imprecazione di un Cuoco aveva fatto preoccupare Elisa Isoardi, si erano aggiunti nei giorni precedenti alcune voci provenienti dalla regia o ancora l’ingresso ritardato di Amadeus in studio perché impegnato in bagno. La Prova del Cuoco aggiunge agli episodi del primo mese di programmazione una nuova gaffe della conduttrice piemontese con l’ospite Pino Insegno. L’attore era presente in studio per ...

Temptation Island Vip Nel segno dell'addio : Se nelle scorse puntate tutte le coppie uscite uscite anzitempo dalla trasmissione hanno optato per il lieto fine - è successo a Fabio e Marcella Esposito, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi - l’ultimo atto della prima edizione di Temptation Island Vip riserva ai telespettatori un copione ben diverso: tre addii su tre, con buona pace della padrona di casa Simona Ventura, che - per quanto possibile - ha ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giulia Campostrini indietro Nella pistola 10 metri. Vince l’indiana Manu Bhaker : Assegnato il terzo titolo nel Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella pistola 10 metri femminile niente medaglia per l’Italia, con Giulia Campostrini fuori nelle eliminatorie, complice un brutto 88 nell’ultima serie. Oro alla favoritissima indiana Mani Bhaker davanti alla russa Iana Enina ed alla georgiana Nino Khutsiberidze. Titolo alla tiratrice più attesa alla vigilia, l’indiana Manu Bhaker, che ha ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Sofia Benetti settima Nella carabina 10 m. Oro alla danese Grundsoee all’ultimo colpo : Assegnato il secondo titolo nel Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella carabina 10 metri femminile niente medaglia per l’Italia, con Sofia Benetti che chiude la finale in settima posizione, complice un brutto avvio nella prima serie da cinque colpi, chiusa con una media inferiore al 10. Oro all’ultimo colpo per la danese Stephanie Laura Scurrah Grundsoee, che con lo score totale di 248.7 beffa l’indiana ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Sofia Benetti va in finale Nella carabina 10 m : Secondo titolo in palio nel Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella carabina 10 metri femminile esulta l’Italia grazie a Sofia Benetti, che va in finale con l‘ottavo ed ultimo punteggio d’ingresso, beffando per tre decimi di punto la finlandese Viivi Natalia Kemppi, prima delle escluse. L’azzurrina fa segnare 621.3 contro il 621.0 dell’avversaria. Tra le venti partecipanti, dominio ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Nella carabina 10 metri maschile vittoria del russo Grigorii Shamakov : Assegnato il primo titolo del Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella carabina 10 metri maschile si impone il russo Grigorii Shamakov davanti all’indiano Shahu Tushar Mane ed al serbo Aleksa Mitrovic. In venti avevano preso parte alle eliminatorie del mattino, non vi erano azzurrini in gara. Il russo Grigorii Shamakov vince la medaglia d’oro con il punteggio di 249.2, allungando soltanto negli ultimi due colpi ...

Anche Monica Setta e Pino Insegno in giuria Nella quinta settimana della Prova del cuoco (Anteprima Blogo) : Lunedì inizia la quinta settimana di programmazione della nuova edizione della Prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno della Rete 1 torna con la conduzione di Elisa Isoardi ed un nuovo carico di ricette, cuochi, ospiti e preziose informazioni sul mondo enogastronomico italiano. Come nostra abitudine vi anticipiamo oggi la composizione della giuria della quinta settimana di messa in onda. Vediamo insieme dunque chi giudicherà le ...

Un bidone è per sempre : Alberto Zapater - il portoghese non ha lascia un segno Nel Genoa : Alberto Zapater nel luglio 2009 viene acquistato dal Genoa per 4,5 milioni di euro. Il 23 agosto 2009 debutta nel campionato italiano in Genoa-Roma (3-2), mettendo a segno il secondo gol dei liguri direttamente da calcio di punizione. Si ripete il 18 settembre nella prima partita della fase a gironi di UEFA Europa League contro lo Slavia Praga quando, ancora una volta su punizione, segna il primo gol in assoluto nella fase a gironi della ...

Stagione lirica sassarese 2018 Nel segno di Rossini : Visto il successo dello scorso anno, l'Ente riproporrà le presentazioni delle opere al mattino, per consentire agli studenti di accostarsi al mondo dell'opera, in collaborazione con le istituzioni ...

Risultati Champions League – PSG versione Roland Garros Nel segno di Neymar : gioia Schalke nel finale : Il PSG travolge la Stella Rossa con un netto 6-1, Neymar si porta a casa il pallone con una tripletta: lo Schalke 04 supera la Lokomotiv Mosca nel finale Mercoledì di Champions League che si apre con le prime due sfide delle 18.55 con ben 8 gol segnati ed emozioni forti da Parigi a Mosca. In Francia il PSG fa le prove per il Roland Garros della prossima stagione, liquidando la pratica Stella Rossa con un tennistico 6-1. I parigini ...

Mercedes-Benz - La Classe B si rinnova - Nel segno della A : La nuova Mercedes-Benz Classe B è una delle protagoniste del Salone di Parigi. La monovolume tedesca si rinnova seguendo la strada tracciata dalla sorella Classe A, con la quale condivide l'evoluzione della piattaforma e le novità dal punto di vista dei powertrain e dell'infotainment. Gli ordini in Europa si apriranno il prossimo 3 dicembre, con consegne previste a partire da febbraio 2019 a prezzi ancora da confermare.Indole sportiva senza ...

"Creativamente Roero" unisce 9 Comuni del territorio Unesco Nel segno dell'arte : Entra nel vivo "Creativamente Roero " Residenze d'artista tra borghi e castelli", un inedito progetto sostenuto da una rete di 9 Comuni , Castellinaldo d'Alba, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, ...

Mercedes-Benz - La Classe B si rinnova - Nel segno della A : La nuova Mercedes-Benz Classe B è una delle protagoniste del Salone di Parigi. La monovolume tedesca si rinnova seguendo la strada tracciata dalla sorella Classe A, con la quale condivide l'evoluzione della piattaforma e le novità dal punto di vista dei powertrain e dell'infotainment. Gli ordini in Europa si apriranno il prossimo 3 dicembre, con consegne previste a partire da febbraio 2019 a prezzi ancora da confermare.Indole sportiva senza ...

I Lions Scicli e Ragusa Valli Barocche aprono anno sociale Nel segno dell'integrazione : ... eccellenza nazionale nell'accoglienza di migranti economici e, soprattutto, politici, provenienti da diverse parti del mondo e arrivati in Italia anche tramite i corridoi umanitari. I presidenti ...