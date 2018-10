Negramaro | Lele Spedicato ottime notizie | “È fuori pericolo di vita”

Negramaro - il chitarrista Lele Spedicato come sta?/ Fuori pericolo - i medici "Vigile e respira autonomamente" : Negramaro , il chitarrista Lele Spedicato Fuori pericolo . I medici "Vigile e respira da solo, prognosi sciolta”. Buone notizie per il musicista ricoverato dallo scorso 17 settembre(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:38:00 GMT)

"Lele" dei Negramaro è fuori pericolo : 12.16 "Non è più in pericolo di vita, è vigile e respira autonomamente" Emanuele Spedicato, detto Lele, il chitarrista dei Negramaro ricoverato dal 17 settembre scorso in Rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce perché colpito da emorragia cerebrale. Lo comunicano i medici che hanno deciso di sciogliere la prognosi". "Il quadro clinico neurologico -scrivono i medici- ha mostrato evidenti progressi negli ultimi giorni, per cui è stato ...