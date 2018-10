necessario che la gente pensi

Milan - il ritorno di Ibrahimovic non è necessario : ecco perchè : Una notizia di mercato ha sconvolto il prepartita di Milan-Olympiacos per i tifosi rossoneri: Leonardo, direttore generale dell’area tecnica, ha dichiarato a Sky Sport che il ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milano è stato più di una semplice ipotesi. Durante la scorsa estate, infatti, ci sono stati degli abboccamenti, poi conclusi in un nulla di fatto con lo svedese che ha scelto di intraprendere un’esperienza negli Stati Uniti ...

Trento - presentato il progetto Translagorai che di sostenibile e necessario ha ben poco : Il progetto Translagorai è una degli ultimi “investimenti di sviluppo” elaborato dall’uscente Giunta provinciale del Trentino. È stato inserito nel luglio scorso nell’intento, a detta della provincia di Trento, di creare sviluppo in un’area turistica definita strategica per il Trentino. Chi conosce queste montagne, percorrendole nei suoi meravigliosi sentieri che guidano attraverso percorsi quasi incontaminati, non può non rimanere, a dir poco, ...

Juventus-Young Boys - rigore netto non assegnato a Dybala : Var necessario anche in Europa [VIDEO] : Dybala cerca con insistenza la tripletta personale. Dopo aver realizzato due reti nella prima frazione di gioco, l’attaccante argentino ha prima colpito un palo a Von Ballmoos e subito dopo è stato atterrato irregolarmente da un difensore avversario in area degli svizzeri. Per il direttore di gara Karasev, però, è tutto regolare. Rivedendo le immagini il rigore sembra netto: episodi come questo suggeriscono la fondamentale importanza ...

Stati nazisti d’America - tra svastiche - Hitler e sostenitori dello "sterminio necessario" : Pennsylvania del nord, cuore del “suprematismo bianco” Usa. Una galassia razzista che conta più di mille associazioni, radio, poligoni di tiro. Il gruppo più forte si chiama Movimento Nazionalsocialista. E ha superato anche il Ku Klux Klan Croci, fuoco e svastiche in famiglia: ecco i nazisti degli Usa"

Bce - politica invariata - tassi fermi finché necessario : In linea con le attese, la Banca centrale europea ha mantenuto inviariata la propria politica monetaria confermando che, se tutto procede come previsto, il programma di acquisto titoli verrà chiuso quest'anno e che i tassi resteranno ai minimi almeno fino alla prossima estate.

CSt : armi semiautomatiche - necessario inasprimento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Croazia-Serbia : presidente Grabar Kitarovic - necessario 'ignorare' le uscite pubbliche di Vucic : Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Dnevno.hr", Grabar Kitarovic ha detto di "non volere permettere che Vucic definisca l'agenda politica croata". Grabar Kitarovic ha reagito al ...

Bilancio necessario/L'autocritica che manca sull'eredità della sinistra : Può sembrare strano, ma un Bilancio del quinquennio di governo del centro-sinistra, dal 2013 al 2018,, ovvero dell'azione dei governi Letta, Renzi e Gentiloni, ancora non l'abbiamo né letta né ...

Allerta Meteo Reggio Calabria - criticità arancione prorogata anche a Sabato 25 Agosto : il Comune avvisa i cittadini - “in viaggio solo se necessario” : A seguito del “messaggio di Allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di Allertamento codice arancione fino alle ore 24:00 di domani Sabato 25 Agosto 2018, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile : non mettersi in ...

Sicurezza : per l'associazione "Civilia" necessario intervenire sui ponti Oreto e Corleone - ma anche in tutte le altre strutture che mettono ... : Noi abbiamo acceso l'interesse a verificare incartamenti e fattibilità, al fine di avviare un tavolo tecnico che coinvolga politica e società civile. Questo subito dopo l'apertura dell'ennesima ...