‘Ndrangheta | comincia a Bellinzona il processo allo “svizzero” | “Cosimo Leotta riforniva

ilfattoquotidiano

: RT @groucho_wa: @MarzianoAnsioso @AntonioCorsa Dopo un anno passato a discutere di 'ndrangheta. Comincia davvero a essere pesante. Se poi d… - calciommerda : RT @groucho_wa: @MarzianoAnsioso @AntonioCorsa Dopo un anno passato a discutere di 'ndrangheta. Comincia davvero a essere pesante. Se poi d… - groucho_wa : @MarzianoAnsioso @AntonioCorsa Dopo un anno passato a discutere di 'ndrangheta. Comincia davvero a essere pesante.… - corteresa : Comincia a farsi luce sugli interessi che minacciano l'esperienza di accoglienza di Riace e il pericolo di un suo… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) È iniziato il 9 ottobre ilal referente delladi Guardavalle in Svizzera. Sul banco degli imputati, davanti al tribunale penale federale di, è seduto Cosimo, un calabrese di 61 anni: è accusato di essere stato affiliato ai locali di Giussano e Seregno, in Lombardia, tra il 2005 e il 2011 . All’imputato il procuratore federale Sergio Mastroianni contesta anche i reati di ricettazione, denuncia mendace e traffico di armi. Nato a Pazzano, in provincia di Reggio Calabria, e oggi residente a Bienne, nel canton Berna,è considerato l’uomo di fiducia di Antonio Belnome e Michael Panajia: erano i boss di Seregno e Giussano, arrestati per l’omicidio di Carmelo Novella e oggi diventati collaboratori di giustizia. Nei verbali di interrogatorio resi davanti ai pm Ilda Boccassini e Alessandra Dolci di Milano, infatti, Panaija ha tirato in b“lo ...