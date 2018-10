NCIS 16 sarà l’ultima stagione per la serie CBS? Ascolti in calo dopo l’addio ad Abby

optimaitalia

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Il debutto di16 non è stato all'altezza delle aspettative per: l'emittente ha dovuto registrare undegliper la première del longevo procedural, che ha debuttato coi nuovi episodi il 25 settembre scorso.La première dellaè stata seguita da oltre 12 milioni di spettatori, ma il risultato non soddisfa le attese, visto che segna undel 5% rispetto a quella dellaprecedente (13,05 milioni di spettatori totali). Anche il secondo episodio ha fatto segnare una riduzione del 3,5% rispetto all'omologo della quindicesima, innescando un trend che potrebbe rivelarsi sfavorevole ai fini della decisione didi rinnovare la.I ratings, in particolare nella fascia demografica 18-49 anni, sono fondamentali per la conferma o la cancellazione di unatv, a maggior ragionetanti anni di programmazione come per: maggiori ...