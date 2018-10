NBA – Andre Drummond presto papà? Due ex sono incinte | il mistero si infittisce e il

NBA - Deandre Ayton pronto al debutto in pre-season grazie ai consigli di Tyson Chandler : Per aiutare il rookie — che al college non era certamente famoso per i suoi fondamentali difensivi, tutt'altro — nella transizione al mondo della NBA ci sarà al suo fianco un veterano di livello ...

NBA - Phoenix Suns : si riparte da Deandre Ayton - e dai nuovi veterani - : Il numero di facce nuove al campo di allenamento di Flagstaff superava di gran lunga quello dei ragazzi che quattro mesi fa già vestivano la maglia dei Suns. Phoenix, dopo un lungo processo di ...

NBA – Kevin Durant pronto a volare a Los Angeles? Dai social arriva la dichiarazione d’amore : “andrei in questo istante” : Kevin Durant esprime la sua voglia di giocare a Los Angeles: dopo il trasferimento di LeBron James nella ‘Città degli Angeli’, anche ad un altro campione NBA fa gola la metropoli californiana Los Angeles sembra negli ultimi tempi essere diventata al ‘città dei balocchi’ per i free agent NBA. Dopo il recente trasferimento di LeBron James e la ‘dichiarazione d’amore’ di Kawhi Leonard nei confronti ...

NBA – Nowitzki e l’ennesimo sacrificio per i suoi Mavericks : “partire dalla panchina? La star è DeAndre Jordan ora” : Dirk Nowitzki pronto a facilitare, nuovamente, le cose ai suoi dallas Mavericks: il tedesco si fa da parte, inizierà dalla panchina Dirk Nowitzki sarà il gregario di lusso dei dallas Mavericks. Fa un certo effetto leggerlo, particolarmente se si pensa che dal 1998 ad oggi, il tedesco ha giocato 1440 partite su 1471 da titolare, comprese le 77 gare giocate in regular season lo scorso anno. Con l’arrivo di DeAndre Jordan però, lo spot ...

NBA - ufficiale la firma di Deng a Minnesota. Ritorno in vista anche per Monta Ellis e Andrew Bynum? : In attesa che nella seconda metà di settembre si rimetta in gioco la grande macchina NBA, prima con l'avvio dei training camp e poi con le prime amichevoli, fanno rumore alcune notizie riguardanti ...

NBA - Andrew Bynum tenta il clamoroso rientro! : Andrew Bynum pronto a rimettersi in forma per tornare a giocare nella NBA, l’ex Lakers vuole tornare a tutti i costi Andrew Bynum intende fare ritorno nella NBA e sta già programmando gli allenamenti per rimettersi in forma. La bomba arriva da Espn, una notizia che avrebbe del clamoroso dato che il centrone ex Lakers non gioca nella NBA dal 2014, quando Bynum giocò in forza ai Pacers senza brillare più di tanto. Dunque il buon ...

Filarmonica della Scala in tour : Andrey Boreyko sostituisce Christoph EscheNBAch. Confermati solisti e programmi : A causa di un'improvvisa indisposizione, Christoph Eschenbach non potrà dirigere i concerti della tournée della Filarmonica della Scala in programma da giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre 2018. A ...