NBA 2018-2019 | i risultati della notte di preseason | Harden formato MVP ne mette 37

NBA 2018-2019 - tutto quello che c'è da sapere sulla Pacific Division : Danilo Gallinari spiega perché la NBA su Sky Sport è imperdibile Guarda tutti i video La sorpresa: DANILO GALLINARI Non certo per chi, qui in Italia, lo conosce bene. Ma per tanta gente ancora , ...

NBA - point guard : la top10 del 2018-19 : I fenomeni abitano qui. La top10 delle migliori point guard della Nba 2018-19 è una carrellata di stelle, uomini franchigia, giocatori in grado di fare la differenza ad ogni partita. E non solo perché ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Phoenix batte Golden State - Wizards e Pacers ok : Golden State Warriors-Phoenix Suns 109-117 Sei falli in attacco fischiati contro gli Warriors in poco più di un tempo. Questa la ragione che ha fatto imbestialire Steve Kerr, espulso a inizio terzo ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Spurs ko contro i Rockets - vincono Bucks e Thunder : Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks 107-125 Sembra strano ma nel 2018 e in una delle leghe più tecnologiche e avanzate del mondo una partita può essere giocata senza che nessuno riesca a ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : niente LeBron e Gallo - derby di L.A. ai Clippers : Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 87-103 niente LeBron James e Danilo Gallinari nel primo derby stagionale della città degli angeli, vinto dai Clippers che condannano i giallo-viola alla terza ...

NBA 2018-2019 - tutto quello che c'è da sapere sulla Northwest Division : Nello scorso anno, la Northwest Division è stata senza dubbio la più competitiva di tutta la NBA: quattro squadre qualificate per i playoff e una quinta, i Denver Nuggets, rimasti fuori solamente all'...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Durant torna re di Seattle - Thompson ne segna 30 : Per dovere di cronaca vanno segnalati i 30 punti di Klay Thompson, un altro che ha sentito aria "di casa" avendo fatto il college a Washington State, di cui 19 solamente nei primi 9 infuocati minuti ...

NBA 2018-2019 - tutto quello che c'è da sapere sulla Central Division : Negli ultimi quattro anni il vincitore della Eastern Conference è sempre passato da queste latitudini, conferma costante del dominio di LeBron James anche dopo essere tornato nella sua Cleveland. ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : primo successo per i Lakers di James - Houston ko : Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 128-123 Iniziare a prendere confidenza con il successo non fa mai male, anche soltanto in preseason. Per questo i ragazzi di coach Walton hanno dato fondo alle loro ...

NBA 2018-2019 - tutto quello che c'è da sapere sulla Southeast Division : Se l'Atlantic è senza ombra di dubbio la Division più forte di tutta la Eastern Conference, tra la Southeast e la Central sarà una "bella" lotta a chi raccoglierà meno vittorie nel corso della ...

MVP NBA 2018-2019 – I bookmakers non hanno dubbi : ecco le quote dei favoriti : Chi sarà l’MVP NBA della stagione 2018-2019? I bookmakers non hanno dubbi: ecco le quote dei favoriti alla conquista del titolo Mancano poco meno di due settimane all’inizio ufficiale della nuova stagione NBA. Dopo le prime uscite stagionali di preseason e gli ultimi colpi di mercato, le squadre stanno limando gli ultimi dettagli per preparsi allo start della regular season. La domanda è una sola: chi sarà l’MVP della ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Drummond spazza via OKC - ancora bene Ayton : Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons 91-97 Con Russell Westbrook ancora fermo ai box e Paul George tenuto a riposo, gli occhi di tutti a Oklahoma City erano puntati sul debutto di Dennis Schroeder in ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Denver vince ancora - successi per Houston e Utah : Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 111-113 Oltre alla più volte raccontata partita di LeBron , in campo allo Staples Center sono scesi anche tutti gli altri Lakers e soprattutto i Denver Nuggets; ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Warriors ko - vince Leonard all'esordio : Toronto Raptors-Portland Trail Blazers 122-104 Alla Rogers Arena di Vancouver sono bastati pochi possessi del nuovo n°2 in maglia Raptors per far venire gli occhi a cuoricino a tanti tifosi canadesi. ...