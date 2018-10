Nazionale | l' Under 19 comincia bene | 3-0 all' Estonia

Rugby - ventisei azzurri convocati per il raduno della Nazionale Italiana Under 20 : la lista completa : Sono stati convocati ventisei atleti per il raduno della Nazionale Italiana di Rugby Under 20 Fabio Roselli ed Andrea Moretti, tecnici della Nazionale Under 20, hanno convocato per il raduno in programma a Calvisano (BS) dal 15 al 18 ottobre, ventisei atleti che si ritroveranno presso gli impianti sportivi del San Michele nel primo pomeriggio per la prima sessione tecnica. Mercoledì 17 è previsto un allenamento contrapposto con la ...

Vittorio Parigini - convocato dall'Italia Under 21/ L'attaccante del Torino : “Si torna in Nazionale” : Vittorio Parigini, convocato dall'Italia Under 21: L'attaccante del Torino esulta sui social per la chiamata del ct Luigi Di Biagio. “Si torna in Nazionale”, ha scritto su Instagram(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 17:46:00 GMT)

Nazionale Under 21 - i convocati di Di Biagio per il doppio impegno contro Belgio e Tunisia : L’under 21 affronterà Belgio e Tunisia in amichevole in vista del Campionato Europeo che l’Italia nella prossima estate A otto mesi dall’inizio del Campionato Europeo che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la Nazionale under 21 prosegue la marcia di avvicinamento al torneo continentale affrontando in amichevole Belgio e Tunisia. Il primo impegno con i ‘Diavoletti Rossi’ è in programma giovedì 11 ...

Vela Under 15 : tre atleti del Club Velico Crotone in Nazionale : I tre giovani skipper allenati da Alessio Frazzitta e Danilo Suppa si uniranno quindi nelle prossime ore a una squadra fortissima, che conta anche sul campione del Mondo in carica Marco Gradoni e sul ...

Como 2000 anna Catelli in Nazionale Under17 : Como 2000 buone news per la prima squadra. Como 2000 la lariana giocherà in amichevole contro la Svizzera mercoledì 23 settembre Buone nuove per la prima squadra del Como 2000. Dopo la bella vittoria ...

Nazionale Under 21 - oggi a Cagliari c’è l’Albania : La Nazionale Under 21 di calcio, guidata da Luigi Di Biagio, è giunta a Cagliari, dove oggi affronterà in amichevole, alla Sardegna Arena, i pari età dell’Albania. Gli azzurrini, che giocano per la prima volta nel capoluogo sardo, sono partiti dall’aeroporto di Fiumicino alle 12.25. Prima della partenza Di Biagio, il Capo Delegazione Massimo Ambrosini e diversi calciatori sono stati fermati da passeggeri per dei selfie. Dopo la ...

Nazionale Under 21 - domani a Cagliari c’è l’Albania : La Nazionale Under 21 di calcio, guidata da Luigi Di Biagio, è in volo per Cagliari, dove domani affronterà in amichevole, alla Sardegna Arena, i pari età dell’Albania. Gli azzurrini, che giocano per la prima volta nel capoluogo sardo, sono partiti dall’aeroporto di Fiumicino alle 12.25. Prima della partenza Di Biagio, il Capo Delegazione Massimo Ambrosini e diversi calciatori sono stati fermati da passeggeri per dei selfie. ...

Pallavolo – Europeo Under 19 : la Nazionale italiana femminile supera la Polonia con un netto 3-0 : Dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Bielorussia, le azzurre ottengono l’intera posta in palio anche contro la Polonia A Durres (Albania) le azzurrine di Massimo Bellano sono riuscite ad ottenere il secondo successo di fila nell’Europeo Under 19 femminile. La nazionale tricolore, infatti, dopo la vittoria conquistata ieri contro la Bielorussia, è riuscita a ripetersi anche nel secondo match, superando la ...

Nazionale Under 21 - i convocati di mister Di Biagio : Nazionale Under 21, mister Di Biagio ha fatto le proprie scelte in merito ai calciatori che giocheranno le prossime gare dell’Italia Under 21 A dieci mesi dalla Fase finale del Campionato Europeo che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la Nazionale Under 21 inizia il suo percorso di avvicinamento al torneo continentale con le prime due amichevoli della stagione. Luigi Di Biagio ha convocato 28 azzurrini per le gare con ...